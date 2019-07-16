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Uçak bakım öğretmenlerine "İHA-0 Pilotluğu Sertifikası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki ve teknik eğitim alanında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulu uçak bakım merkezi myTECHNIC ile yaptığı iş birliği sonucu "uçak bakım" öğretmenleri İHA-0 Pilotluğu Sertifikası aldı ve iş başı eğitimlerine katıldı - Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesi'nde üç grup halinde 72 uçak bakım alan öğretmenine 104 saatlik eğitim verildi

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) mesleki ve teknik eğitim alanında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulu uçak bakım merkezi myTECHNIC ile yaptığı iş birliği sonucu "uçak bakım" öğretmenleri hem "İHA-0 Pilotluğu Sertifikası" aldı hem iş başı eğitimlerinde yer aldı.

MEB, bu yılın nisan ayında, uçak bakım alanında myTECHNIC ile uçak hangarları ve bakım merkezlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdamına katkıda bulunmak amacıyla iş birliği yapmıştı.

myTECHNIC koordinasyonunda Kapadokya Üniversitesinde, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan uçak bakım alanı öğretmenlerinin "Hava Aracı Bakımı Temel Seviye" eğitimleri başarıyla tamamlandı.

Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesi'nde üç grup halinde 72 uçak bakım alan öğretmenine 104 saatlik eğitim verildi.

Uçak bakım alan öğretmenleri İHA tanıtımı, hava hukuku, aerodinamik, meteoroloji, ATC usulleri, seyrüsefer ve operasyon ile bakım onarım dersleri aldı.

Eğitime katılan kursiyerlere ayrıca Kapadokya Üniversitesi İHA Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından eğitimler verildi, böylece öğretmenler, "İHA-0 Pilotluğu Sertifikası" almaya da hak kazandı.

MEB ile imzalanan protokol gereği uçak bakım alan öğretmenleri, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulu uçak bakım merkezi myTECHNIC'in tesislerindeki gerçek iş ortamında uygulamalı eğitimlerine devam edecek.

Türkiye genelinde 13 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 3 bin 92 öğrenci uçak bakım alanında eğitim görüyor.

Bu okullarda görevli uçak bakım alanı öğretmenlerinin tümünün mesleki gelişimlerine katkı veren bu eğitimleri alacağı belirtildi.

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