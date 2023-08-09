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  4. Uçak biletlerinde tavan ücrete yüzde 65 zam! 2 bin 500 liraya yükseldi

Uçak biletlerinde tavan ücrete yüzde 65 zam! 2 bin 500 liraya yükseldi

09.08.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yeni dönemde geçerli olacak iç hatlarda tavan fiyatı açıkladı. 1650 lira olan eski fiyat üzerinden yüzde 65 zam yapılarak maksimum ücret 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Geçen temmuz ayında ise fiyatlarda yüzde 43'lük bir artışa gidilmişti.

Uçak biletlerinde tavan ücrete yüzde 65 zam! 2 bin 500 liraya yükseldi

Yurt içi uçak biletlerinde yeni tarife duyuruldu! Açıklama Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Önümüzdeki dönemde iç hat tek yön uçak bileti tavan fiyatı, bin 650 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseldi. En son geçtiğimiz temmuz ayında yüzde 43'lük bir artış yapılmıştı.

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YÜZDE 65 ZAM

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile iç hat uçak biletlerine uygulanan maksimum ücret, yaklaşık yüzde 65’lik bir artışla bin 650 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Geçen Temmuz ayında iç hat tek yön uçuşlarda tavan fiyat, yüzde 43’lük artışla bin 150 TL’den bin 650 TL’ye yükseltilmişti.

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Zam uçak bileti

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