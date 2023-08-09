Uçak biletlerinde tavan ücrete yüzde 65 zam! 2 bin 500 liraya yükseldi

Yurt içi uçak biletlerinde yeni tarife duyuruldu! Açıklama Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Önümüzdeki dönemde iç hat tek yön uçak bileti tavan fiyatı, bin 650 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseldi. En son geçtiğimiz temmuz ayında yüzde 43'lük bir artış yapılmıştı.

YÜZDE 65 ZAM

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile iç hat uçak biletlerine uygulanan maksimum ücret, yaklaşık yüzde 65’lik bir artışla bin 650 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Geçen Temmuz ayında iç hat tek yön uçuşlarda tavan fiyat, yüzde 43’lük artışla bin 150 TL’den bin 650 TL’ye yükseltilmişti.

