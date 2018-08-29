Uçak camından yapılan tespihler ilgi çekiyor

İZMİR, (DHA)- İZMİR'deki Kızlarağası Hanı'ndaki bir tespih dükkanında satılan, kehribardan uçak camına kadar değişik malzemelerden yapılan tespihler, ilgi topluyor.

Tarihi çok eskilere dayanan ve Türk kültüründe de yeri bulunan tespihlerin birçok çeşidi yapılıyor. Her birinin ayrı özelliği olan tespihlerin en dikkat çekenleri ise, uçak camı ve tarçın ağacı. Kullanılan malzemeye göre değeri artan tespihlerin fiyatları ise 130 ila 3 bin TL arasında değişiyor.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Kızlarağası Hanı'nda 1935 yılından beri faaliyette olan dükkanlarında dedesinden kalma tespihçilik mesleğini sürdüren Halil Tezcan, eşi Emine Tezcan ile birlikte çalışıyor. Tespihleri İstanbul'daki imalatçılardan aldıklarını belirten Emine Tezcan, "Mesleği yaklaşık 18 yıldır biz devam ettiriyoruz. Biz tespihlerin sadece uçlarında ve dizilimlerinde değişiklik yapıyoruz. Genelde gümüş işlemeli oluyorlar, isteğe bağlı olarak üzerine isim yazabiliyoruz. Boncuk olarak doğal taşlardan kehribar, kuka ağacı, andız ağacı, gül ağacı, tarçın, deve kemiği, koç boynuzu, kaplumbağa kabuğu kullanılıyor" dedi.

Kehribar, uçak camı ve kuka ağacından yapılan tespihlerin son dönemde daha çok ilgi gördüğünü söyleyen Tezcan, "Uçak camından yapılan tespihler az miktarda ve çok değerli, çünkü yapılması için uçağın artık kullanılmıyor olması gerekiyor. Onun özelliği ise şeffaf ve kırılmaz bir cam olması. Fiyatları boyutuna göre 250-300 TL arasında değişiyor. İşleme yapılırsa 700-800 TL'ye çıkıyor. Tarçın ağacından yapılan tespihlerin fiyatları ise 170-190 TL arası değişiyor. Ağacın dalından oyularak yapılıyor, kutuya koyulduğunda kokusu yıllarca kalıyor. Bu tespihler elde kalan sigara kokusunu geçirmek için de kullanılıyor. Tespihin kokusu elde bir saate yakın kalıyor. Kuka ağacının cevizinden yapılan tespihler ise daha çok kısa olarak, efe tespihi dediğimiz şekilde bileğe geçirilerek kullanılıyor" diye konuştu.

YENİ ATEŞ VE ESKİ ATEŞ KEHRİBAR

Kehribardan yapılan tespihlerin ise yıllandıkça değerinin arttığını anlatan Tezcan, "100 TL'ye alınan bir tespih on yıl sonra 10 bin TL olabiliyor. Kehribar tespihler yeni ateş ve eski ateş olarak ayrılıyor. Ağaçtan direkt olarak koparılan Kehribar 'yeni ateş', toprağa düşüp fosilleştikten sonra kullanılan ise 'eski ateş' olarak adlandırılıyor. Yeni ateş kehribar tespihlerin fiyatı 195-500 TL arası değişirken, eski ateş kehribar tespih fiyatları ise 700-3 bin TL arasında. Kehribar'ın doğadaki rengi sarı veya kırmızıdır, fakat tespihlerde mavi ve yeşil çeşitleri renk katkılı olarak yapılıyor" dedi.

TESPİH UÇLARINA KİŞİYE ÖZEL TASARIM

Tespihlerin uç kısmında ve imamesinde değişiklik yapabildiklerini söyleyen Tezcan, "Uç kısımları 925 ayar gümüş olarak yapılıyor. Fakat zevke göre harf, isim, tarih ekleyerek değiştirebiliyoruz. Genelde koleksiyonerler veya özel günlerde satın alan müşteriler özel tasarım istiyor" diye konuştu.

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