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Uçak düşsün ama sadece Sinan ölsün!

MAGAZİN HABERLERİ | 30.01.2018 10:56 | Son Güncelleme

İrem Derici önceki gece Beşiktaş’taki bir müzik stüdyosundan çıkarken görüntülendi. Fotoğraf çeken muhabirlere “Makyajsızım şu an. Boyasam da bir şey değişmiyor gerçi” diye espri yapan şarkıcı, Mustafa Ceceli’yle hazırladığı yeni şarkının 14 Şubat’ta çıkacağını açıkladı.

Uçak düşsün ama sadece Sinan ölsün!

Derici, “Sinan Akçıl’ın İzel’le düet yaptığı ‘Teşekkürler Sevgilim’ de 14 Şubat’ta çıkacak, Akçıl şarkının rakipsiz olduğunu söylüyor, ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine şöyle dedi: “Ankara’ya giderken uçakta dinledim o şarkıyı. Yıkılıyor. Hatta kıskandım, pilota gidip ‘Uçağı düşür ama sadece Sinan ölsün’ demeyi düşündüm. Gerçekten çok güzel şarkı.” Şarkıcı, eski eşi Rıza Esendemir’le barışmayı düşündükleri iddiası sorulduğunda ise sinirlendi: “Sizi kırmamak için canımı veririm. Fakat bana bu konuyla ilgili bir daha soru gelirse, insanlığımı kalbime gömeceğim ve kimsenin yüzüne bakmayacağım.”

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İrem Derici mustafa ceceli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hani kendini sanki senelerdir yılların sanatçılarıyla kankaymış havası veren tipler vardır ya aynı öyle bi havalarda
neydi ne oldu
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