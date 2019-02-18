‘Uçak düştü’ ihbarı ilçeyi ayağa kaldırdı

Manisa’nın Selendi ilçesinde uçak düştüğü yönünde yapılan bir ihbar güvenlik güçlerini harekete geçirdi. İhbarın yapıldığı bölgede arama yapan ekipler, henüz herhangi bir ize rastlayamadı.
Edinilen bilgiye göre, Selendi’ye bağlı Çortak Mahallesi’ne 12.30 sıralarında uçak düştüğü yönünde jandarmaya bir ihbar geldi. Hemen harekete geçen jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. İhbarda belirtilen bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler henüz herhangi bir ize rastlayamadı. Arama çalışmasını genişleten ekipler, Demirci ilçe sınırı ile Selendi arasında kalan bölgede de çalışmasını sürdürüyor.
Yetkililer, ihbarın asılsız olduğuna dair görüş belirtirken, ihbarcının duyduğu sesin bölgeden geçen bir uçağın sesi de olabileceği ifade ediliyor.
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