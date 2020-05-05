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Uçak Gemisi USS Theodore Roosevelt Göreve Dönmeye Hazırlanıyor

05.05.2020 18:52 | Son Güncelleme

Corona virüsü vakalarının görülmesi sebebiyle denizcilerin tahliye edilmesinin istenmesinin ardından tartışmalı şekilde komutanı görevden alınan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt göreve dönmeye hazırlanıyor

Uçak Gemisi USS Theodore Roosevelt Göreve Dönmeye Hazırlanıyor

Corona virüsü vakalarının görülmesi sebebiyle denizcilerin tahliye edilmesinin istenmesinin ardından tartışmalı şekilde komutanı görevden alınan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt göreve dönmeye hazırlanıyor.

Nükleer uçak gemisinin komutanı Deniz Albayı Brett Crozier ABD Donanması’na yazdığı mektupta tahliye için hızlı harekete geçilmesi gerektiği uyarısının ardından görevden alınmıştı. Gemi yeniden göreve başlamaya hazırlanırken denizcilere Albay Carlos Sardiello komuta edecek.

Pazartesi gecesi Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Sardiello, gemi personeline, “Daha önce hiç karşı karşıya kalmadığımız bir görevimiz var. Bunun birlikte üstesinden geleceğiz” mesajını verdiğini söyledi.

Önümüzdeki haftalarda eğitim ve tatbikat başlayacak

Guam’da bulunan uçak gemisinden tahliye edilen 2 bin asker gemiye dönmüş durumda. Corona virüsü testi pozitif çıkan en az bin personel de karada beklemeye devam ediyor. Gemide göreve devam eden ve dezenfekte edilmesi çalışmalarına katılan yaklaşık 700 personel de karantina için otellere yerleştirildi.

Personelin gemideki görevine dönüş süreci ayrıntılı şekilde planlandı. Corona virüsü testi iki kez üst üste negatif çıkan personel maske ve eldiven takarak dezenfekte edilmiş otobüslerle geminin demirli olduğu yere getirildi. Personel hem otobüse hem de gemiye binmeden önce taramadan geçti.

Uçak gemisinin önümüzdeki birkaç hafta içinde eğitim, tatbikat ve sistem kontrolu için denize açılması bekleniyor. Hala karantinada olan denizcilerse Guam’da kalmaya devam edecek. Gemi eğitim ve tatbikatı tamamladıktan sonra geride kalan personeli almaya gelecek.

Uçak gemisinde “yeni normal”

Gemide ise artık “yeni normal” hakim. Gemi komutanı Albay Sardiello, “Küçük çocukların futbol takımı gibi yan yana dizilmiyoruz. Maske takıyoruz. Sanki ameliyata girer gibi görünüyoruz” sözleriyle alınan önlemleri anlatıyor.

Gemide yemek salonlarındaki sandalyeler de aralıklı şekilde dizildi. Denizciler küçük gruplar halinde salona alınıyor ve gün içinde sürekli yemek servisi yapılıyor.

Geminin görevden alınan komutanı Albay Crozier’ın yeniden eski görevine atanması konusunda çağrı ve tavsiyeler olmuştu. Savunma Bakanı Mark Esper ise, virüsün gemide nasıl yayıldığına, komutanların krizle ilgili olarak birbirleriyle nasıl iletişime geçtiklerine ve ne kadar hızlı önlem aldıklarına ilişkin daha kapsamlı soruşturma talimatı vermişti.

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