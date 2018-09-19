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'Uçak inerken uyumak kulağa kalıcı hasar verebiliyor'

19.09.2018 15:01 | Son Güncelleme

ABD'de Harvard Tıp Fakültesi'nin yaptığı bir araştırma, uçaktaki ani irtifa kayıplarının uyuyan yolcuların kulaklarında kalıcı hasara yol açabileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, uçak yolculukları sırasında pilotun 'İnişe geçiyoruz' anonsuyla birlikte uyanılmasını öneriyor.

'Uçak inerken uyumak kulağa kalıcı hasar verebiliyor'

ABD'de Harvard Tıp Fakültesi'nin yaptığı bir araştırma, uçaktaki ani irtifa kayıplarının uyuyan yolcuların kulaklarında kalıcı hasara yol açabileceğine işaret ediyor.

Birçok kişi, ani yükseklik değişiminde kulaklarının patlayacak gibi olduğunu söylüyor.

Bu durum, kulağın dışındaki basınçla, iç basıncın eşit olmamasından kaynaklanıyor. Bu his, genellikle inişlerde ve ani irtifa değişimlerinde yaşanıyor.

'Esneyin ya da yutkunun'

Bu basıncı östaki borusunda ince bir kanal açarak dengelemek mümkün. Bunun için esnemek ya da yutkunmak gerekiyor. Bazı havayolu şirketleri bu nedenle inişten önce sakız ya da şeker dağıtıyor.

Ancak uzmanlara göre, uyku sırasında basınç dengelenmediği için östaki borusu tıkanabiliyor ve kulakta basınç travması meydana gelebiliyor.

Uçak

Basınç travması genelde birçok kişinin hayatlarının bir döneminde yaşayabileceği basit bir rahatsızlık.

Fakat, östaki borusunun uzun süre tıkalı kaldığı durumlarda enfeksiyon oluşabiliyor ve kulak zarının arkasında sıvı birikiyor. Bu da ağrıya ve duyma güçlüğüne yol açıyor.

Bazı ağır durumlarda hastaların kulaklarından kan bile gelebiliyor.

'Pilotun iniş anonsuyla uyanın'

İrtifa farklılıkları, dalgıçlarda ve dağda araba süren kişilerde de rahatsızlığa neden olabiliyor.

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesine göre, bunu önlemek için yapılacak en iyi şey, ne kadar uykusuz olunursa olunsun pilotun iniş anonsuyla uyanmak.

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