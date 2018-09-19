'Uçak inerken uyumak kulağa kalıcı hasar verebiliyor'

ABD'de Harvard Tıp Fakültesi'nin yaptığı bir araştırma, uçaktaki ani irtifa kayıplarının uyuyan yolcuların kulaklarında kalıcı hasara yol açabileceğine işaret ediyor.
Birçok kişi, ani yükseklik değişiminde kulaklarının patlayacak gibi olduğunu söylüyor.
Bu durum, kulağın dışındaki basınçla, iç basıncın eşit olmamasından kaynaklanıyor. Bu his, genellikle inişlerde ve ani irtifa değişimlerinde yaşanıyor.
Bu basıncı östaki borusunda ince bir kanal açarak dengelemek mümkün. Bunun için esnemek ya da yutkunmak gerekiyor. Bazı havayolu şirketleri bu nedenle inişten önce sakız ya da şeker dağıtıyor.
Ancak uzmanlara göre, uyku sırasında basınç dengelenmediği için östaki borusu tıkanabiliyor ve kulakta basınç travması meydana gelebiliyor.
Basınç travması genelde birçok kişinin hayatlarının bir döneminde yaşayabileceği basit bir rahatsızlık.
Fakat, östaki borusunun uzun süre tıkalı kaldığı durumlarda enfeksiyon oluşabiliyor ve kulak zarının arkasında sıvı birikiyor. Bu da ağrıya ve duyma güçlüğüne yol açıyor.
Bazı ağır durumlarda hastaların kulaklarından kan bile gelebiliyor.
İrtifa farklılıkları, dalgıçlarda ve dağda araba süren kişilerde de rahatsızlığa neden olabiliyor.
İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesine göre, bunu önlemek için yapılacak en iyi şey, ne kadar uykusuz olunursa olunsun pilotun iniş anonsuyla uyanmak.
WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!
Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar
Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!
4 yaşındaki çocuğa okul tuvaletinde öğrenciler tarafından tecavüz edildi
Ankara'da cinsel içerikli ürün operasyonu: Sosyal medyada fotoğraf bulup kargolara koymuşlar
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ittifak ve istifa açıklaması!
CHP'nin İstanbul adayı Muharrem İnce mi olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Saç yaşlanması nedir? Saç yaşlanması ne iyi gelir? Saç yaşlanması nasıl önlenir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum