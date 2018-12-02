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Uçak kalkışa hazırlanırken hostesten akılalmaz hata!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2018 00:50 | Son Güncelleme

Fas Kraliyet Havayollarının (Royal Air Maroc) İstanbul-Kazablanka seferi için Atatürk Havalimanında hazırlanan uçağın kabin ekibinden bir personel yanlışlıkla yolcuların acil çıkışlarında kullandıkları ‘slide’ adı verilen şişme kaydırak sistemini patlattı. Teknik ekip tarafından patlayan ‘slide’ toplanırken, uçak 3 saatlik rötarın ardından kalktı.

Uçak kalkışa hazırlanırken hostesten akılalmaz hata!

Fas Kraliyet Havayollarının AT910 sefer sayılı Kazablanka-İstanbul seferini yapan 767-300 tipi yolcu uçağı saat 16.45 sıralarında Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Aynı uçağın saat 17.45’te yapacağı İstanbul- Kazablanka seferi için kabin ekipleri hazırlıklarına başladı.

Yapılan hazırlık çalışmaları sırasında bir kabin personeli yanlışlıkla acil durumlarda yolcuların tahliye edilmesi için kullanılan ‘slide’ adı verilen şişme kaydırak sistemini patlattı. Yaşanan durum sonrasında uçağa gelen teknik ekip slide sistemini topladı.

63 YOLCUNUN UÇUŞU İPTAL EDİLDİ

Slide sisteminin devredışı kalmasından dolayı Kazablanka uçuşunu yapabilmesi için uçaktan yolcu indirilmesine karar verildi. Alınan kararla 276 yolcudan 63 yolcunun uçuşu iptal edildi. Uçuşu iptal edilen yolcular otellere yerleştirilirken, 213 yolcu ise 20.45’teki seferle Kazablanca’ya uçuşu gerçekleştirildi. Otele yerleştirilen yolcuların ilk uçakla Kazablanka’ya gönderileceği öğrenildi. (İHA)

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Fas Kraliyet Havayolları Royal Air Maroc Atatürk Havalimanı slide

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