Uçak kazaları 2018 bilançosu: 980 kişi yaşama veda etti

Gökhan Artan / İstanbul, 27 Aralık (DHA) - Dünya genelinde 2018 yılında 7'si büyük olmak üzere toplam 40 uçak kazası meydana geldi. Bu kazalarda 980 kişi yaşama veda etti. 11 Mart tarihinde de İran'da Türk iş jetinin düşmesi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi. Kaptan pilotu Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet'in yönetimindeki Başaran Holding'e ait iş jetinin düşmesi sonucu, Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi hayata veda etmişti.

2018 uçak kazası kronolojisi şöyle:

29 Ekim - Endonezya'da Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağ Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi.

17 Eylül - Suriye Lazkiye'de yer alan Hmeymim hava üssünden kalkan Rus lyushin Il-20M askeri uçağı, Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldü.15 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın denize düşmesiyle ilgili Rusya, İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının, lyushin Il-20M uçağını kalkan olarak kullandığı için uçağın füzelere maruz kaldığını öne sürmüştü.