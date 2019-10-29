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Uçak kazası sonrası KKTC’ye Türkiye’den ekip gidiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 16:32 | Son Güncelleme

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Geçitkale Havaalanı yakınında meydana gelen uçak kazası ile ilgili Türkiye’den bir ekibin ülkeye geleceğini açıkladı.KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Geçitkale Havaalanı yakınında meydana gelen uçak kazası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Geçitkale Havaalanı yakınında meydana gelen uçak kazası ile ilgili Türkiye’den bir ekibin ülkeye geleceğini açıkladı.
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Geçitkale Havaalanı yakınında meydana gelen uçak kazası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Atakan, Türkiye’den kaza kırım ekibinin yarın ülkeye gelerek detaylı incelemede bulunacağını söyledi. Olay yerinde bulunan Bakan Atakan şu an bir ekibin kaza ile ilgili araştırma yaptığını ancak daha detaylı bir incelemenin yarın ülkeye gelecek kaza kırım ekibi ile yapılacağını belirtti. Atakan, kaza kırım ekiplerinin çalışması sonrası detaylara hakim olacaklarını da ifade etti.
Öte yandan, Bakan Atakan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hava Sporları Federasyonu’na ait bir ultralight hava aracının bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle geçirdiği kazada iki deneyimli havacıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

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