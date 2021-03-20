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Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın annesi İran'a gitti: Mina’nın yanında olmam gerek

20.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da 11 Mart 2018 tarihinde 11 kişinin can verdiği korkunç bir uçak kazası meydana gelmişti. Bekarlığa veda için arkadaşlarıyla Dubai'ye giden Mina Başaran ve arkadaşlarının içerisinde bulundukları özel jet dönüş yolunda İran'da düşmüştü. Uçakta bulunan 8 yolcu, 2 pilot ve 1 hostes yaşamını yitirmişti. Mina Başaran'ın annesi İran'a gitti... İşte detaylar...

11 Mart 2018'de 11 kişinin can verdiği korkunç bir uçak kazası meydana gelmişti. Elim kazada hayatını kaybeden Mina Başaran'ın annesi kazanın yaşandığı İran'a gitti.

UÇAK KAZASI YAŞANMIŞTI

UÇAK KAZASI YAŞANMIŞTI
İran'da 11 Mart 2018'de 11 kişinin can verdiği korkunç bir uçak kazası yaşanmıştı.
Mina Başaran, bekarlığı veda için arkadaşlarıyla Dubai'ye gitmiş, dönüş yolunda ise içerisinde bulundukları özel jet İran'da düşmüştü.

MİNA BAŞARAN'IN ANNESİ İRAN'A GİTTİ

MİNA BAŞARAN'IN ANNESİ İRAN'A GİTTİ
Uçak 8 yolcu, 2 pilot ve 1 hostes yaşamını yitirmişti. Mina'nın acısı dinmeyen Beril Başaran, olayın ölüm yıl dönümünde kazanın meydana geldiği İran'a gitti.
Çevresine "Kızımın yanında olmam gerekiyor" diyerek İran'a giden acılı anne, uçağın düştüğü bölgeye gitti.

MİNA BAŞARAN MEZARI BAŞINDA ANILMIŞTI!

MİNA BAŞARAN MEZARI BAŞINDA ANILMIŞTI!
İran'da 11 Mart 2018'de meydana gelen uçak kazasında 7 kız arkadaşı ve 3 mürettebat ile birlikte hayatını kaybeden Mina Başaran, ölüm yıl dönümünde Eyüpsultan Göktürk'te bulunan mezarı başında anılmıştı.
Evliliğine 1 ay kala, 28 yaşında hayatını kaybeden Mina Başaran'ı anma törenine, annesi Beril, babası Hüseyin, kardeşi Can Başaran'ın yanı sıra yakınları ve arkadaşları katılmıştı.
Törende mezar başında Kuran-ı Kerim okundu.
Dualar okunurken, Başaran'ın ailesinin gözyaşı döktüğü görülmüştü.
Daha sonra aile yakınları taziyeleri kabul etmişti.
Törene katılanlar Başaran'ın mezarına çiçek bırakmıştı.

İŞTE ANNESİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI...

İŞTE ANNESİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI...
Mina Başaran'ın annesi İran ziyaretinde çektiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
Anahtar Kelimeler:
İran
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