HABER

Uçak kazasında ölen pilot ve öğrencisine DNA testi yapılacak (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 15:37 | Son Güncelleme

SON KEZ HAVALANDIKLARI YERDE TÖREN YAPILDI Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağında hayatını kaybeden Hamdi Yılmaz ve Merve Altun'un cenazeleri, otopsinin ardından Aydın'a götürüldü.

Uçak kazasında ölen pilot ve öğrencisine DNA testi yapılacak (3)

SON KEZ HAVALANDIKLARI YERDE TÖREN YAPILDI
Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağında hayatını kaybeden Hamdi Yılmaz ve Merve Altun'un cenazeleri, otopsinin ardından Aydın'a götürüldü. İki pilot için geçen pazartesi günü son kez havalandıkları Çıldır Havalimanı'nda tören düzenlendi. Basına kapalı gerçekleşen törene pilotların ailelerinin yanı sıra, meslektaşları ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı. Hüzünlü anların yaşandığı tören sonrasında Hamdi Yılmaz'ın cenazesi Kayseri'ye, Merve Altun'un cenazesi ise Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Yakafenik köyüne götürüldü. Cenazelerin yarın toprağa verileceği açıklandı.

Taylan YILDIRIM/AYDIN, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Uçak kazasında ölen pilot ve öğrencisine DNA testi yapılacak (3)Uçak kazasında ölen pilot ve öğrencisine DNA testi yapılacak (3)Uçak kazasında ölen pilot ve öğrencisine DNA testi yapılacak (3)Uçak kazasında ölen pilot ve öğrencisine DNA testi yapılacak (3)

PARTNERBildiğiniz tüm diyetleri unutun! Dünya bunu konuşuyorBildiğiniz tüm diyetleri unutun! Dünya bunu konuşuyor
İki gün önce sahibi ölen çiftlik evinde, 1528 parça tarihi eser bulunduİki gün önce sahibi ölen çiftlik evinde, 1528 parça tarihi eser bulundu
Cinayet sanığı: Kazara oldu, vicdanen rahatımCinayet sanığı: Kazara oldu, vicdanen rahatım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

Okulda ‘gusül abdesti gösterme’ bahanesiyle istismar iddiasına tutuklama

Okulda ‘gusül abdesti gösterme’ bahanesiyle istismar iddiasına tutuklama

Beyazsu Mardinlileri hayran bıraktı

Beyazsu Mardinlileri hayran bıraktı

Jandarma bile şaşkına döndü: Tam bin 528 parça

Jandarma bile şaşkına döndü: Tam bin 528 parça

Müge Anlı canlı yayınında anlattı, herkes dehşete düştü! Ercan Gezer cinayetinde flaş gelişme

Müge Anlı canlı yayınında anlattı, herkes dehşete düştü! Ercan Gezer cinayetinde flaş gelişme

Antalya'da toplu mezar bulundu! 'Daha önce benzerine rastlamadık'

Antalya'da toplu mezar bulundu! 'Daha önce benzerine rastlamadık'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.