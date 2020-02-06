HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uçak kazasında ölen Zehra Bilgi Koçar'ın düğününden görüntü ortaya çıktı

Uçak kazasında ölen Zehra Bilgi Koçar'ın düğününden görüntü ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 20:30 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın, Temmuz ayındaki düğününde eşiyle birlikte yaptığı dansın görüntüsü ortaya çıktı. Koçar'ın eşini işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıkmıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurulu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Eşi Gökhan Koçar ve aile yakınlarının teslim aldığı cenaze Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldü.

DÜĞÜNÜNE AİT BİR GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Gasilhanedeki işlemlerin ardından da cenaze yarın toprağa verilmek üzere Tekirdağ Malkara'ya götürüldü. Eşi Gökhan Koçar ile 2019 yılının Temmuz ayında evlenen Zehra Bilgi Koçar'ın düğününe ait bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde Zehra Bilgi Koçar davetlilerin önünde eşi Gökhan Koçar ile dans ederken görülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNER Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü! Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü!
Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandıGezi Parkı davasında mütalaa açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen Havalimanı Zehra Bilgi Koçar düğün

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'la ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'la ilgili açıklama

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

İğrenç detaylar! 'Sanki penisi sökülüp...'

İğrenç detaylar! 'Sanki penisi sökülüp...'

Pegasus CEO'sundan uçak kazasıyla ilgili açıklama

Pegasus CEO'sundan uçak kazasıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Uçağın pistten çıkıp düştüğü an! Dehşet anları kamerada

Uçağın pistten çıkıp düştüğü an! Dehşet anları kamerada

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uçak kazasını anlattı: Telefonumu açtığım anda...

Uçak kazasını anlattı: Telefonumu açtığım anda...

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı

Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'na 'Korona virüsü' ziyareti

Ekrem İmamoğlu'na 'Korona virüsü' ziyareti

CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı!

CHP, CNN Türk kararını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.