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Uçak kazasında yaralanan Devrim Gün'ün tedavisi AÜ Hastanesi'nde sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 11:12 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün tek motorlu uçağın düştüğü kazada ağır yaralanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Devrim Gün, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Uçak kazasında yaralanan Devrim Gün'ün tedavisi AÜ Hastanesi'nde sürecek

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün tek motorlu uçağın düştüğü kazada ağır yaralanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Devrim Gün, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Manavgat'ın Ulualan mevkiinde bulunan toprak pistten, dün saat 15.00 sıralarında eğitim için havalanan tek motorlu Cessna tipi 'TC-DBO' tescilli uçak, kalkıştan hemen sonra bilinmeyen nedenle düştü. Emekli yüzbaşı pilot Levent Arslan ile Devrim Gün ve Ataberk Gökmen'in bulunduğu uçak, karpuz tarlasına çakıldı. Kazada Pilot Levent Arslan olay yerinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı kurtulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürvekili Devrim Gün ise özel bir hastanede tedaviye alındı.
Özel hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılan Devrim Gün, dün akşam Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Pilot Levent Arslan ile Ataberk Gökmen'in cenazeleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden kaza kırım ekibinin, inceleme yapmak için bugün Manavgat'a geleceği belirtildi.
MERAL AKŞENER'DEN TAZİYE MESAJI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, uçak kazası nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Akşener mesajında, "Antalya Manavgat'ta sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden emekli yüzbaşı pilot Levent Arslan ile Ataberk Gökmen'e Allah'tan rahmet, kazadan yaralı olarak kurtulan Devrim Gün'e acil şifalar diliyorum" dedi.
Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) de yayımladığı taziye mesajında, "Antalya Manavgat'ta meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden meslektaşımız Pilot Levent Arslan'a ve uçakta bulunan Ataberk Gökmen'e Allah'tan rahmet, yaralanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü Dr. öğretim üyesi Devrim Gün'e acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAFLI

Uçak kazasında yaralanan Devrim Gün'ün tedavisi AÜ Hastanesi'nde sürecekUçak kazasında yaralanan Devrim Gün'ün tedavisi AÜ Hastanesi'nde sürecekUçak kazasında yaralanan Devrim Gün'ün tedavisi AÜ Hastanesi'nde sürecekUçak kazasında yaralanan Devrim Gün'ün tedavisi AÜ Hastanesi'nde sürecek

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