Uçak kazasında yaralanan Devrim Gün'ün tedavisi AÜ Hastanesi'nde sürecek 

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GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:18 | Son Güncelleme

PİLOT EŞİNİN YÜZÜNE SON KEZ BAKTI Antalya'da düşen eğitim uçağında yaşamını yitiren emekli yüzbaşı pilot Levent Arslan ile Ataberk Gökmen'in cenazeleri, kazanın ardından götürüldükleri Manavgat Devlet Hastanesi'nden, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

PİLOT EŞİNİN YÜZÜNE SON KEZ BAKTI

Antalya'da düşen eğitim uçağında yaşamını yitiren emekli yüzbaşı pilot Levent Arslan ile Ataberk Gökmen'in cenazeleri, kazanın ardından götürüldükleri Manavgat Devlet Hastanesi'nden, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Otopsi yapıldığı sırada Levent Arslan'ın Ukrayna asıllı eşi Irina Arslan, adli tıp morgu kapısı önünde bekledi. Görevlilere eşinin yüzünün son kez görmek istediğini ileten Irina Arslan, otopsi işleminin ardından morga girerek eşini gördü. Ardından Arslan'ın cenazesi, eşi ve yakınları tarafından morgdan alınarak Uncalı Mezarlığı'na götürüldü.

Arslan'ın cenazesi, yarın cemevinde düzenlenecek törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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