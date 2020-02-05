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Uçak kazasının görgü tanığı o anları anlattı: Sanki üstümüze düşecek gibiydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 21:36 | Son Güncelleme

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan görgü tanığı Metin Özkaya o anları anlattı.

Uçak kazasının görgü tanığı o anları anlattı: Sanki üstümüze düşecek gibiydi

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan görgü tanığı Metin Özkaya uçak kazasıyla ilgili, "Çok ilginç bir olay yaşandı bu akşam. 10 dakikalık büyük bir fırtına çıktı. Bulunduğum yerdeki branda uçmaya başladı. Bir anda desibelleri rekor derecede aşacak bir uçak sesi duyduk. Gökyüzüne baktığımızda korkunç bir şekilde uçağın alçaldığını gördük. Sanki üstümüze düşecekmiş gibi. Büyük bir gürültüyle Sabiha Gökçen’e yöneldi ve biz korkuyla dehşeti yaşadık. Yarım dakika uçağın sesini duyduk.” ifadelerini kullandı.

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Sabiha Gökçen uçak kazası Sabiha Gökçen Havalimanı

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