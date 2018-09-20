Uçak krizinde yeni gelişme! İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Moskova’ya gidiyor

İsrail ordusunun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri komutanı ve ona eşlik eden ekip, yaşanan olayın tüm yönleriyle ilgili rapor ve İsrail ordusunun gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını sunacaklar" dendi.
Sputnik'in haberine göre; daha önce de İsrail ordusu, Il-20 felaketiyle ilgili soruşturma için gerekecek tüm bilgiyi vermeye hazır olduklarını açıklamıştı.
Öte yandan, Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, İsrail uçaklarının Suriye füze savunma sistemlerinin hedefi haline getirmesi sonucu içindeki 15 mürettebatla birlikte düşen İl-20 uçağına ilişkin soruşturma başlattıklarını söyledi.
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