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Uçak krizinde yeni gelişme! İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Moskova’ya gidiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.09.2018 03:42 | Son Güncelleme

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin başkanlığındaki bir heyetin, Rus savaş uçağı Il-20’nin Suriye’de düşürülmesiyle ilgili ellerindeki bilgileri Rus yönetimine teslim etmek için Moskova’ya gideceği belirtildi.

Uçak krizinde yeni gelişme! İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Moskova’ya gidiyor

İsrail ordusunun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri komutanı ve ona eşlik eden ekip, yaşanan olayın tüm yönleriyle ilgili rapor ve İsrail ordusunun gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını sunacaklar" dendi.

Sputnik'in haberine göre; daha önce de İsrail ordusu, Il-20 felaketiyle ilgili soruşturma için gerekecek tüm bilgiyi vermeye hazır olduklarını açıklamıştı.

RUSYA UÇAKLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan, Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, İsrail uçaklarının Suriye füze savunma sistemlerinin hedefi haline getirmesi sonucu içindeki 15 mürettebatla birlikte düşen İl-20 uçağına ilişkin soruşturma başlattıklarını söyledi.

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