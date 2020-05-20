Uçak Motoru Üreticisi İngiliz Rolls-Royce 9 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Dünyanın önde gelen motor üretimi yapan şirketlerinden Rolls-Royce, havacılık sektöründe Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan daralma kaynaklı olarak en az 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı
Boeing 787 ve Airbus 380 gibi uçakların motorlarını üreten şirket, eğer havacılık sektöründeki daralma devam ederse bazı fabrikalarını kapatabileceğini de belirtti.
Toplam 52 bin civarında çalışanı bulunan Rolls-Royce şirketi böylece her 6 çalışanından birini işten çıkarmış olacak. Şirket CEO’su Warren East gazetecilere yaptığı açıklamada “Maliyetlerimizi kısmak, yeni dünyaya adapte olmak ve talebi karşılacak kadar bir kapasitede çalışmalıyız” dedi. East, bunun 1987 yılında şirketin özelleşmesinden bu yana yaşanan en büyük işten çıkarma operasyonu olacağını dile getirdi.
Şirketin alacağı önlemlerle, 1.3 milyar poundluk tasarruf yapmasının öngörüldüğü belirtiliyor.
Rolls-Royce şirketinin havacılık ve uzay endüstrisine yönelik olarak üretim yapan dünya üzerinde 17 fabrikası bulunuyor. Bu fabrikalardan ikisi Almanya ve Singapur’da yer alıyor.
Rolls-Royce CEO’su East, havacılık sektöründeki toparlanmanın 3 ila 5 yılı bulacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.
Şirketin hali hazırda 4 bin kadar çalışanın ödenekleri konusunda İngiliz hükümetinin destek programından faydalandığı biliniyor.
Haberin ardından İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada olası alternatifleri görüşmek üzere şirket yönetimiyle masaya oturacakları belirtildi.