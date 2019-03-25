HABER

Uçak pistinde kitap okuma etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 16:07 | Son Güncelleme

Aydın'da, daha önce uçağa binmeyen 80 ortaokul öğrencisi, pistte kitap okuduktan sonra uçuş eğitimi aldı

Aydın'da 80 ortaokul öğrencisi, 55. Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Çıldır Havaalanı pistinde kitap okudu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla, Türk Hava Yolları Uçuş Akdemisinin bulunduğu Çıldır Havaalanı'nda kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, Osman Yozgatlı Ortaokulundan daha önce uçağa binmeyen 80 öğrenci, pistte kendileri için ayrılan alanda kitap okudu. Öğrenciler, burada kartondan harflerle "Okumak çok güzel" yazdı.

Öğrenciler daha sonra akademiye ait simülatörde, pilot koltuğuna oturarak uçuş eğitimi aldı. Eğitim sırasında öğrenciler, eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşadı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere okumanın yeri ve zamanının olmadığını anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Etkinliğe katılan 5. sınıf öğrencisi Muhammet Can Karaca, eğitim sırasında çok heyecanlandığını anlatarak, "İlk kez böyle bir şeye katıldım. Çok mutlu oldum. Pilotların nasıl uçak uçurduğunu öğrendik." diye konuştu.

Öğrencilerden Ece Polat ise etkinlikten çok keyif aldıklarını belirtti.

Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu! Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu!
Naci Ağbal: Türkiye, bu sınavdan büyük başarıyla çıkacakNaci Ağbal: Türkiye, bu sınavdan büyük başarıyla çıkacak
25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik unvanını aldılar25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik unvanını aldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim Kitap Okuma öğrenci uçuş

En Çok Okunan Haberler

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

Son dakika! Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.