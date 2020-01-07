HABER
  4. Uçak pistten çıktıktan sonra yaşananlar pilot ile kule arasındaki ses kaydına yansıdı

Uçak pistten çıktıktan sonra yaşananlar pilot ile kule arasındaki ses kaydına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:01 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişte pisten çıkan uçağın pilotuyla kule arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişte pisten çıkan uçağın pilotuyla kule arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Olayın ardından sakinliğini koruduğu anlaşılan pilot, "İnişte pistten toprağa çıktık, şu an iyi gözüküyoruz” anonsunu yaptı.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sabah saatlerinde yaşanan olayda Sharjah-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, iniş sırasında pistten çıktı. Olay sırasında yaşananlar pilot ile kule arasındaki telsiz konuşmalarına yansıdı.
Ses kayıtlarında sakinliğini koruduğu gözlenen pilot, kuleye “İnişte pistten toprağa çıktık” şeklinde anons yaptı. Kule görevlisi pist dışına çıkan uçakla ilgili havadaki uçaklara da tur atmaları konusunda ve inişteki uçaklara da pas geçmeleri gerektiğinin bilgisini paylaşması da diyaloglara yansıdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Karaman'da pekmezli karla kayak sezonu açılışıKaraman'da pekmezli karla kayak sezonu açılışı
Kapadokya'yı 2019'da 3 milyon 834 bin turist ziyaret ettiKapadokya'yı 2019'da 3 milyon 834 bin turist ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Silah zoruyla bildiri okumuştu! Ekrana döndü

Silah zoruyla bildiri okumuştu! Ekrana döndü

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da bombayla yakalanan PKK'lı teröristin cezası belli oldu!

Bombayla yakalanan PKK'lı teröristin cezası belli oldu!

Yolcu otobüsüne baskında esrarla yakalandı, adliyeye gülerek gitti

Yolcu otobüsüne baskında yakalandı, adliyeye gülerek gitti

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Emniyet’ten Kayseri’deki darp iddiasıyla ilgili açıklama

Kayseri’deki darp iddiasıyla ilgili açıklama

İstanbul'da faciadan dönüldü! Beyoğlu'nda metruk binada çökme

İstanbul'da faciadan dönüldü

Karşıya geçmek isteyen köpek otomobilin altında kaldı!

Karşıya geçmek isteyen köpeği böyle ezdi! Kasıtlı mı yaptı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.