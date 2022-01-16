Uçak seyahatlerinde PCR testi istenecek mi? Yeni genelge yayınlandı! Uçak seyahatinde aşısız, aşılı ve Covid geçirmiş kişilerden PCR testi istenecek mi?

Uçak seyahatleri hakkında valiliklere yeni bir genelge gönderildi. Daha önce yayınlanan genelgeye göre uçakla şehirler arası seyahatte aşısız, aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 günde corona virüs geçirmemiş kişilerden PCR testi istenmekteydi. Peki uçak seyahatlerinde PCR testi istenmeye devam edecek mi?

UÇAK SEYAHATLERİNDE PCR TESTİ İSTENECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeye göre, aşısız ya da aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yanlış anlaşılmaları gidermeye yönelik değerlendirmelerine uygun şekilde tekrardan düzenlendi.

Yayınlanan yeni genelgede, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar ifade edildi. Buna göre bakımevi, sevgi evleri, huzurevi ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek olan ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilmiş olacak.

UÇAK SEYAHATİNDE PCR TESTİ UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Yine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız ya da aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması devam edecek.

Aynı zamanda aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele, kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar ile kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere ise PCR testi ile tarama yapılmayacak.

