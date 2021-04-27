Uçak ve otobüsle yolculuk yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı sonrası üç haftalık tam kapanma kararlarını açıkladı. Yapılan açıklamada şehirlerarası seyahat yasağı da gündeme geldi. Önceden planlı seyahati olanlar veya şehir dışında acil işi olan vatandaşlar uçak ve otobüs ile yolculuk yapılacak mı? Uçağa ve otobüse binmek yasak mı? sorularına yanıt arıyor. İştei ayrıntılar...

UÇAK VE OTOBÜSLE YOLCULUK ETMEK YASAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tam kapanma kararı detaylarını duyurdu. Şehirlerarası seyahatlere ilişkin detaylara yer veren Erdoğan, tüm seyahatlerin izne tabi olacağını ifade etti.

Üç hafta boyunca uygulanacak olan tam kapanma kararları şöyle:

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından uçak ve otobüs yolcukları konusunda yapılan açıklama ise şöyle: