Uçak yolculuğunda, ayağını uzatan yolcunun ayağına su döktü, viral oldu: İnsanlardan çok sıkıldım

Uçakla seyahat eden bir kişi, arkada oturan kişinin koltuğuna ayaklarını uzatması sonucu ilginç bir çözüm buldu. Arkadaki yolcunun ayaklarına su döken kişi bu anları TikTOk hesabından paylaştı.

Walker takma adını kullanan genç, yaptığı harekete de "Bu durumda ne yapılmalı" notunu düştü.

''DAHA İYİ BİR YANIT OLAMAZDI''

Binlerce insandan beğeni toplayan Walker'a ''Konuyu anlatmak için daha iyi bir çözüm olamazdı. Mükemmel yanıt. Bunu hak etti'' şeklinde yorumlar geldi. Bir kullanıcı da, ''İnsanlardan ve başkalarına saygısızlıklarından çok sıkıldım'' dedi.



