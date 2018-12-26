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Uçakla yolculuk yapacaklar dikkat! DHMİ'den yolculara önemli çağrı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 04:54 | Son Güncelleme

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, "Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle zaman zaman sefer iptalleri meydana geldiğinden, yolcularımızın havalimanına gitmeden önce bilet aldıkları hava yolu şirketini aramalarında yarar bulunmaktadır" açıklamasını yaptı

Uçakla yolculuk yapacaklar dikkat! DHMİ'den yolculara önemli çağrı!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kötü hava koşullarının etkili olduğu havalimanlarında kar mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

DHMİ Genel Müdürü Ocak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"HAVALİMANINA GİTMEDEN ÖNCE"

"Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle zaman zaman sefer iptalleri meydana geldiğinden yolcularımızın havalimanına gitmeden önce bilet aldıkları hava yolu şirketini aramalarında yarar bulunmaktadır. Tüm yolcularımıza iyi yolculuklar diliyorum" (AA)

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi uçak havalimanı

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