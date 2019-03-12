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“Uçaklar seyahat için fazla karmaşık hale geliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 19:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(Etiyopya’da düşen yolcu uçağı hakkında) Uçaklar seyahat için fazla karmaşık hale geliyor. Pilotlara artık ihtiyaç duyulmuyor, bunun yerine MIT'den bilgisayar bilimcileri var" - “Sizi bilmem ama ben Albert Einstein'ın benim pilotum olmasını istemem. Ben, bir uçağın kontrolünü kolay ve hızlı şekilde ele geçirmesine izin verilen uzman profesyoneller isterim"

ABD Başkanı Donald Trump, Etiyopya’da pazar günü düşen yolcu uçağıyla ilgili "Uçaklar seyahat için fazla karmaşık hale geliyor. Pilotlara artık ihtiyaç duyulmuyor, bunun yerine MIT'den bilgisayar bilimcileri var." ifadesini kullandı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşlerini dile getirdi.

Açıklamasında "Uçaklar seyahat için fazla karmaşık hale geliyor. Pilotlara artık ihtiyaç duyulmuyor, bunun yerine MIT'den (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) bilgisayar bilimcileri var." ifadesine yer veren Trump, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunu birçok üründe her zaman görüyorum. Genellikle eski ve daha basit olanların daha iyi olduğu durumlarda, her zaman gereksiz bir adım daha ileri gitmeye çalışılıyor. Saniyenin içinde ani kararlara ihtiyaç var ve karmaşıklık tehlike yaratır. Tüm bunlar büyük maliyet ama çok az kazanç sağlar. Sizi bilmem ama ben Albert Einstein'ın benim pilotum olmasını istemem. Ben, bir uçağın kontrolünü kolay ve hızlı bir şekilde ele geçirmesine izin verilen uzman profesyoneller isterim."

Trump’ın yorumuna ilişkin ABD medyası, "ABD Ulusal Havacılık İdaresi verilerine göre 100 milyon yolcu üzerinden yapılan ölçümlerde son 20 yılda ülkede ticari havacılıkta ölümlerin yüzde 95 azaldığını" yazdı.

CNBC, 2009’dan beri ABD uçaklarının tek bir kaza geçirmeden 8 milyar yolcu taşıdığını yazarak 2017'de dünya çapında uçak kazasından ölen tek bir yolcu bulunmadığını kaydetti.

Trump, Ocak 2018’de attığı başka bir twitte ise "Göreve başladığımdan beri ticari havacılık konusunda çok katı davrandım. İyi haber, en iyi ve en güvenli yıl olan 2017’de sıfır ölümün olduğu bildirildi." ifadelerini kullanmıştı.

Etiyopya'da pazar günü "Boeing 737 Max 8" tipi yolcu uçağının düşmesi sonucu 157 kişi hayatını kaybetmiş, kazanın ardından tartışmalar ve incelemeler, bazı durumlarda pilotların kontrolünü elinden alan Boeing yazılım sistemi üzerine yoğunlaşmıştı.

Etiyopya'daki kazanın ardından Singapur, Çin, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman ve İngiltere de "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuştu.

Arjantin, Brezilya, Meksika, Hindistan, Endonezya ve Etiyopya'daki bazı hava yolu firmaları ise filolarında bulunan söz konusu tipteki uçakları seferden çektiklerini duyurmuştu.

Kazadan sonra güvenlik endişesiyle gündeme gelen Boing 737 Max 8 uçuşlarının operasyonları Çin, Arjantin, Etiyopya, Cayman Adaları ve Singapur tarafından durdurulmuştu.

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abd başkanı donald trump Boeing B737 Max 8 Etiyopya

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