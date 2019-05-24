Uçaklar, Yenişehir'e zorunlu iniş yaptı

YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) - İSTANBUL'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan Türk Hava Yolları ile Pegasus Hava Yolları'na ait 3 yolcu uçağı, Bursa Yenişehir Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Olumsuz hava koşulları yüzünden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar, Bursa Yenişehir Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. İlk olarak THY'nin Taşkent uçağı, saat 05.58'de zorunlu iniş gerçekleştirdi. Pegasus Hava Yolları'nın Beyrut uçağı ise saat 09.00'da Yenişehir'e yönlendirildi. Pegasus Hava Yolları'nın Ankara uçağı da saat 09.30'da Yenişehir Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçakların, hava koşulları uygun olunca Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket edeceği belirtildi.

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