Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı? Uçaklarda artık maske takılacak mı?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Bakan Koca, açık alanda maske zorunluluğunun kaldırıldığını ifade etti. Ayrıca Bakan Koca, uçaklarda ve toplu taşımalarda maske zorunluluğun akıbetiyle alakalı bilgi verdi. Peki uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı? Toplantıda alınan bir diğer önemli karar ise HES kodu kararı oldu. İşte detaylar...

UÇAKLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Açık havada maske zorunluluğunun kalktığını ifade eden Bakan Koca, kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, mesafe kuralına uyuluyorsa maske zorunluluğunun olmayacağını söyledi.

Bakan Koca, "Uçak, otobüs, sinema, okullar gibi kapalı alanlarda maskelere devam edeceğiz. Kapalı alan olup maskeler korunuyorsa maskeyi takmak şart değil diyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan, yeni dönemde HES uygulamasının da kaldırıldığı duyuruldu. Hastalık belirtileri göstermeyen kişilerin test yaptırmak zorunda olmadığı da basın açıklaması yoluyla belirtildi.

Vaka sayılarının ilerleyen günlerde düşeceğini öngören Bakan Koca, “Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz.” diye konuştu.



