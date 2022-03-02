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Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı? Uçaklarda artık maske takılacak mı?

02.03.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılması zorunlu olan maskeler yaklaşık 2 yıldır herkesin en çok dikkat ettiği konuların başında geliyor. 2 Mart 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçakta maske zorunluluğuyla alakalı binlerce kişiyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Peki uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı? Uçaklarda artık maske takılacak mı? İşte detaylar...

Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı? Uçaklarda artık maske takılacak mı?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Bakan Koca, açık alanda maske zorunluluğunun kaldırıldığını ifade etti. Ayrıca Bakan Koca, uçaklarda ve toplu taşımalarda maske zorunluluğun akıbetiyle alakalı bilgi verdi. Peki uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı? Toplantıda alınan bir diğer önemli karar ise HES kodu kararı oldu. İşte detaylar...

Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı? Uçaklarda artık maske takılacak mı?

UÇAKLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Açık havada maske zorunluluğunun kalktığını ifade eden Bakan Koca, kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, mesafe kuralına uyuluyorsa maske zorunluluğunun olmayacağını söyledi.

Bakan Koca, "Uçak, otobüs, sinema, okullar gibi kapalı alanlarda maskelere devam edeceğiz. Kapalı alan olup maskeler korunuyorsa maskeyi takmak şart değil diyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan, yeni dönemde HES uygulamasının da kaldırıldığı duyuruldu. Hastalık belirtileri göstermeyen kişilerin test yaptırmak zorunda olmadığı da basın açıklaması yoluyla belirtildi.

Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı? Uçaklarda artık maske takılacak mı?

Vaka sayılarının ilerleyen günlerde düşeceğini öngören Bakan Koca, “Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz.” diye konuştu.


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