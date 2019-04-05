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UÇAKLARIN İNTİKALLERİ DEVAM EDİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 20:02 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunda TIR'ların yanı sıra uçakların da intikalleri devam ediyor.

İbrahim YILDIZ-Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL, (DHA)
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunda TIR'ların yanı sıra uçakların da intikalleri devam ediyor.
45 saatte tamamlanacak taşınma operasyonunda Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçaklar belirli aralıklarla İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı. THY uçakları, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaparak 10 dakikalık bir uçuşun ardından İstanbul Havalimanı'na teker konmaya başladı. Yetkililer bugün itibariyle 35 uçağın İstanbul Havalimanı'na geldiği operasyon süresince toplam 151 uçağın yolcusuz şekilde havalimanına intikallerinin gerçekleşeceğini belirttiler.

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-Gelen uçaklar
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