İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - Uluslararası kitap yayıncılığına odaklanan ABD merkezli haftalık haber dergisi Publishers Weekly'nin editörü Edward Nowatka, bir kitapta her zaman öğrenecek yeni bir şeyler olduğunu vurgulayarak, "Zamanda geri gitmek de mümkün, kitaplarla yapabilirsiniz bunu. Uçaklarla mümkün olmayan zaman yolculuğunu kitaplarla yapabilirsiniz." dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından ortaklaşa düzenlenen ve dün açılışı yapılan Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları (İstanbul Fellowship), Türkiye dahil 72 ülkeden 286 yayımcıyı buluşturuyor. Program, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Avrasya Kitap Festivali kapsamında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde yayımcılık sektörüne uluslararası iş birliği imkanları sunuyor. Programın davetlisi olarak İstanbul'a gelen Edward Nowatka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Fellowship programının yayımcılar, edebiyat ajansları ve kendisi gibi kitap sektörünün gözlemcileri için harika bir fırsat olduğunu söyledi.

- "Kitap sektöründe işlerin yürümesi için güvene dayalı bir ortama ihtiyaç var" Nowatka, program kapsamında profesyonellerin yüz yüze konuşma şansı elde ettiğini belirterek, "Bu organizasyon hakkındaki bir başka güzel şey de şu; Ben Amerikalıyım ve burada eşit şartlarda birçok yayımcıyla bir araya geliyorum. Amerika'nın küresel alanda iş kaynağı çok daha büyük olduğu için insanlar iletişime geçerken endişeleri oluyor ama burada küçük bir yayımcı da olsanız, büyük yayımcılarla, belki normal şartlarda görüşme imkanı bulamayacağınız yayımcılarla iletişime geçme ve güzel etkileşimlerde bulunma şansına sahipsiniz." ifadelerini kullandı. Yayımcılık sektörünün bir insan ilişkileri işi olduğu yorumunu yapan Nowatka, kitap sektöründe işlerin yürümesi için güvene dayalı bir ortama ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Nowatka, bir ülkedeki bütün kitapları okumanın mümkün olmadığına değinerek, "Bu yüzden insanları gerçekten iyice tanımanız ve onların kitap zevkine güvenmeniz gerekiyor. Kariyeriniz boyunca tüm dünyadan birçok insanla tanışıyorsunuz. İşte burası da bu iletişimin başladığı noktalardan biri. Bu ilişkiler geliştikçe insanlara olan güveniniz de artıyor. 'Evet, ben bu kitapları okumadım ama sen ve ben benzeriz, zevklerimiz aynı, buna güvenerek bu kitabı basabilirim.' demeye başlıyorsunuz." dedi.

- "Çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde şiire daha çok ilgi var" Türkiye'ye daha önce birkaç defa geldiğini söyleyen editör, İstanbul'a olan sevgisini şu sözlerle aktardı: "İstanbul’u çok seviyorum. Zaten İstanbul'u sevmemek mümkün değil. Olağanüstü bir enerjisi var. Tarihi yaşattığını ve aynı zamanda oldukça modern olabildiğini görebilirsiniz bu şehrin. Ayrıca birçok kültürün bir arada bulunduğu bir şehir. Bu büyüleyici bir şey. Bütün bu anlattıklarımı insanları için de söyleyebiliriz. Bunları, insanlarının konuşma biçimlerinde duygusal olarak deneyimleyebilirsiniz. Bu benim oldukça hoşuma gidiyor." "Türkiye gibi çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde şiire daha çok ilgi olduğunu fark ettim." diyen Edward Nowatka, Türkiye kadar köklü bir tarihi olmadığı için ABD'de bu durumun daha farklı olduğunu dile getirdi. Nowatka, bir insanın edinebileceği en güzel deneyimin birileriyle yüz yüze tanışmaktan geçtiğini söyleyerek, bunu bir insanın bakış açısını anlayabilmek için en doğru yol olarak gördüğünü kaydetti.

- "İnternetin aksine kitaplar her zaman güvenilir" İkinci en iyi yolun ise okumak olduğuna dikkati çeken Nowatka, şöyle devam etti: "Tabii ki gezme şansı olan ve bunu isteyen insanları teşvik ediyorum ama konu okumak olunca, herkes aynı şansa sahip. Hepimiz imtiyazlı insanlar değiliz. Herkesin dünyayı gezme şansı yok. Kiminin parası, kiminin ise zamanı yok bunun için ama herkes okuyabilir ve açık fikirlilikle, kalpten okursanız, bu sizi yeni bir insanla tanışmak kadar değiştirecektir. Okumak hayal gücüyle alakalı. Gezdikçe, çoğu insanın aslında aynı olduğunu fark ediyorsunuz ama her kitap farklı. Bir kitapta her zaman öğrenecek yeni bir şey bulmak mümkün. Zamanda geri gitmek de mümkün. Kitaplarla yapabilirsiniz bunu. Uçaklarla mümkün olmayan zaman yolculuğunu kitaplarla yapabilirsiniz. Telefon ve dijital medya çağında, hatta sosyal medya çağında kitaplardan ve okumaktan konuşuyor olmak çok önemli bir şey. İnternetin aksine kitaplar her zaman güvenilir bir kaynak. Kitap sektörünü desteklemek bu yüzden de çok önemli."