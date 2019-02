İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - Uluslararası kitap yayıncılığına odaklanan ABD merkezli haftalık haber dergisi Publishers Weekly'nin editörü Edward Nowatka, bir kitapta her zaman öğrenecek yeni bir şeyler olduğunu vurgulayarak, "Zamanda geri gitmek de mümkün, kitaplarla yapabilirsiniz bunu. Uçaklarla mümkün olmayan zaman yolculuğunu kitaplarla yapabilirsiniz." dedi.

- "İnternetin aksine kitaplar her zaman güvenilir"

İkinci en iyi yolun ise okumak olduğuna dikkati çeken Nowatka, şöyle devam etti:

"Tabii ki gezme şansı olan ve bunu isteyen insanları teşvik ediyorum ama konu okumak olunca, herkes aynı şansa sahip. Hepimiz imtiyazlı insanlar değiliz. Herkesin dünyayı gezme şansı yok. Kiminin parası, kiminin ise zamanı yok bunun için ama herkes okuyabilir ve açık fikirlilikle, kalpten okursanız, bu sizi yeni bir insanla tanışmak kadar değiştirecektir. Okumak hayal gücüyle alakalı. Gezdikçe, çoğu insanın aslında aynı olduğunu fark ediyorsunuz ama her kitap farklı. Bir kitapta her zaman öğrenecek yeni bir şey bulmak mümkün. Zamanda geri gitmek de mümkün. Kitaplarla yapabilirsiniz bunu. Uçaklarla mümkün olmayan zaman yolculuğunu kitaplarla yapabilirsiniz. Telefon ve dijital medya çağında, hatta sosyal medya çağında kitaplardan ve okumaktan konuşuyor olmak çok önemli bir şey. İnternetin aksine kitaplar her zaman güvenilir bir kaynak. Kitap sektörünü desteklemek bu yüzden de çok önemli."