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  4. Uçakta alkollü yolcuya 'bantlı' çözüm

Uçakta alkollü yolcuya 'bantlı' çözüm

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 16:34 | Son Güncelleme

Rusya?nın Ufa kentinden Dubai?ye uçuş yapan yolcu uçağında alkolü fazla kaçıran bir kadın, diğer yolcularla kavga etmeye başladı.

Rusya, (DHA)- Rusya?nın Ufa kentinden Dubai?ye uçuş yapan yolcu uçağında alkolü fazla kaçıran bir kadın, diğer yolcularla kavga etmeye başladı. Diğer yolcular, alkollü kadının kollarını bantla birbirine yapıştırarak sorunu çözdü.
Rusya?nın Ufa kentinden Dubai?ye gitmek üzere kalkış yapan uçakta alkolü fazla kaçıran bir kadın, uçaktaki yolcularla kavga etmeye başladı. Kabin görevlilerinin uyarılarını da umursamayınca uçağın pilotu, sorun çıkaran yolcunun eylemlerine devam etmesi halinde, İran?a acil iniş yapılacağını söyledi. Uçaktaki diğer yolcular, kadının kollarını bantla birbirine yapıştırdı. Yerel medya, bantla kolları yapıştırılan kadının bir süre sonra sakinleştiği ve uyuduğunu bildirdi. Alkollü kadın, uçak Dubai?ye iniş yaptıktan hemen sonra polise teslim edildi.

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