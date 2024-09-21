Uçakta, apronda şimdi de terminalde... İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın havalimanındaki ilk vukuatının görüntüleri ortaya çıktı

Dilan Çıtak, Bodrum’dan İstanbul’a gelen Türk Hava Yolları’nın uçağında kedisi için kendisini uyaran kabin memuruna saldırmış ve kabin memurları uçağın İstanbul Havalimanı’na inişinin ardından Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi olmuştu.

"GÖZÜNDEKİ LENSLERİ OYDURTMA BANA"

Uçaktaki görüntülerde Çıtak'ın hostesin üzerine yürüdüğü ve “Beni delirtme. Sen kuralları hatırlatmadın. Gözündeki lensleri oydurtma bana. Sen bana bağırdın. Sen kimsin ya?” sözleri dikkat çekmişti.

POLİSİ TEHDİT ETTİ

Olay nedeniyle pilot, uçağa polis ekiplerini çağırmıştı. Dilan Çıtak’ın son videosunda ise pistte havalimanı polisini “Böyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Bak, seni burada yerler koçum. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsun delikanlı” sözleriyle tehdit ettiği görüşmüştü.

İLK VUKUATININ GÖRÜNTÜLERİ

Uçakta ve aprondaki bu görüntüleriyle çok konuşulan Dilan Çıtak'ın şimdi de terminaldeki bir kavga görüntüsü ortaya çıktı.

Havalimanındaki ilk vukuatı olmadığı bilinen Çıtak'ın 2023'te de havalimanında tartışma yaşadığı ve yüksek sesle bağırdığı o anların kayıtları yayınlandı.

Çıtak, havalimanında yüksek sesle telefonla konuştuğu gerekçesiyle kendisini uyaran vatandaşlarla tartışmış ve karakolluk olmuştu.