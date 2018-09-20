Uçakta bir anda onlarca yolcunun burnu kanadı!

Jet Airways’a bağlı uçak, Hindistan’ın Mumbai kentinden havalandı. Ancak kısa bir süre sonra, onlarca yolcunun kulak ağrısına, burun kanaması eklendi.
Bugün yaşanan olayın ardından 166 yolcu ve 5 kişilik kabin ekininin bulunduğu uçak hemen geri döndürüldü.
Yaklaşık 30 yolcunun burnunun kanadığı ve herkesin sağlık durumunun normale döndüğü açıklandı.
Basınç kaybı yüzünden gerçekleştiği tahmin edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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