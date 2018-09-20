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Uçakta bir anda onlarca yolcunun burnu kanadı!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.09.2018 10:53 | Son Güncelleme

Hindistan'dan kalkan bir uçak, onlarca yolcusunun burnu kanamaya başlayınca iniş yapmak zorunda kaldı. Korku anları görüntülendi.

Jet Airways’a bağlı uçak, Hindistan’ın Mumbai kentinden havalandı. Ancak kısa bir süre sonra, onlarca yolcunun kulak ağrısına, burun kanaması eklendi.

Bugün yaşanan olayın ardından 166 yolcu ve 5 kişilik kabin ekininin bulunduğu uçak hemen geri döndürüldü.

Yaklaşık 30 yolcunun burnunun kanadığı ve herkesin sağlık durumunun normale döndüğü açıklandı.

Basınç kaybı yüzünden gerçekleştiği tahmin edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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uçak Hindistan jet airways Mumbai burun kanaması

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