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Uçakta dehşete düşüren taciz! Uykuya daldı, gözünü açtığında olanlara inanamadı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

Amerikan Delta Flight havayolu şirketinde yaşanan taciz skandalı duyanları şaşkına çeviriyor.

23 yaşındaki kadının iddiaları 'pes' dedirtiyor. Başta sözlü tacize maruz kalan genç kadın, yolculuğun ilerleyen dakikalarında bakın neler yaşıyor...

Uçakta taciz skandalı

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23 yaşındaki moda tasarımcısı Amerikan Delta Flight havayolu şirketine yaşadığı taciz nedeniyle dava açtı.
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Davanın nedeni ise oldukça korkunç...
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Delany Luh isimli kadın Los Angeles'a uçuyordu.
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Yolculukta her şey yolunda gidiyordu ta ki genç kadının yanında oturan Will isimli adamın tacizleri başlayana kadar.
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Tacizci adam genç kadını önce sözle taciz etti.
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Genç kadın uykuya daldığında ise yaşadıkları korkunçtu.
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Yanındaki adamın ellerini bacaklarında hisseden kadın bir an gözlerini açtı.
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Luh, gördükleri karşısında şoke oldu. Yanındaki yolcu genç kadının bacaklarına dokunuyor ve etek altı fotoğraflarını çekmeye çalışıyordu.
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Gözyaşları içinde kalan kadın, kabin görevlilerinden yardım istedi. Tacize maruz kalan kadın hemen başka bir yere oturtuldu.
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Genç kadın olayla ilgili saldırganın yanı sıra uçak şirketini de suçluyor. Hosteslerin zaten hali hazırda sarhoş olan adama içki vermeye devam ettiklerini ifade ediyor.
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Luh'un bir diğer suçlaması da saldırganın havayolu şirketi tarafından elini kolunu sallayarak gitmesine izin verildiği yönünde. Delta Havayolu ise genç kadından özür dileyen bir açıklama yayınladı.
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uçak havayolu ABD taciz

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