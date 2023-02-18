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  4. Uçakta dinletilen teşekkür mesajı Güney Koreli arama kurtarma ekibini ağlattı

Uçakta dinletilen teşekkür mesajı Güney Koreli arama kurtarma ekibini ağlattı

18.02.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katıldıktan sonra ülkesine dönen Güney Koreli ekibe, Korece hazırlanan video ile uçakta teşekkür edildi.

Hatay'da çalışmalara katılan Güney Koreli arama kurtarma ekibinin ilk grubu, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan ülkenin başkenti Seul'de yer alan İncheon Havalimanı'na uçakla gitti.

Türkiye-Kore Dayanışma Platformu, Güney Koreli arama kurtarma ekibine teşekkür etmek amacıyla bir video hazırladı.
Uçak kokpitinden sesi iletilen bu video, Koreli ekibe duygusal anlar yaşattı.

Platforma üye gençlerin, Korece teşekkür ettiği videoda, şu mesajlar yer aldı:

"Merhaba. Biz Kore'yi, Kore halkını, Kore dilini ve Kore kültürünü seven Türklerin oluşturduğu Türkiye-Kore Dayanışma Platformu gönüllüleriyiz. Ülkemizde benzeri görülmemiş bir deprem ile on binlerce insan hayatını kaybetti ve 10 şehrimiz yerle bir oldu. Yaşadığımız acı, kelimelerle ifade edilemez. Ülkemizin en çok yardıma ihtiyacı olduğu esnada 10 bin kilometre öteden Güney Koreli Uluslararası Kurtarma Ekibi'nin dost eli bizlere ulaştı. Sizler ailelerinizden uzun süre ayrı kalarak büyük bir vefa örneği gösterdiniz. Akıllı köpekleriniz ile canlarınızı tehlikeye atarak enkaz altındaki insanlarımızı kurtarmak için gece gündüz durmadan çalıştınız. Onlarca canımızı enkazdan çıkarıp hayata yeniden bağlanmalarına vesile oldunuz. Türkiye-Kore dostluğuna uzun yıllar adamış kardeşleriniz olarak bizler, akıttığınız her bir alın teri için minnettarız. Güney Kore insanları olarak ülkemize bu zor zamanlarda yaptığınız yardımları her daim şükranla hatırlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Yardımlarını sunan Kore Cumhuriyeti yöneticilerine, tüm Kore halkına, ailelerinize selam, sevgi ve teşekkürlerimizi iletmenizi istirham ediyoruz. Türkiye'ye gelir gelmez titizlikle insanların hayatını kurtarıp ölümden beter şu günlerde üzüntümüzü sevince çevirdiniz. Kore'de şöyle bir söz vardır; 'Ne ekersen onu biçersin.' Dostluğumuz sadece Kore Savaşı'ndan ibaret değil, bir her zaman kardeş ülkeyiz. Yeniden en güzel günlerde buluşabilmek dileğiyle hoşçakalın. Yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz."

(AA)

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