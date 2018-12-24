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Uçakta doğan ‘Benel Bebek’ ABD’ye gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 14:05 | Son Güncelleme

  -TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Kinshasa-Libreville-İstanbul tarifeli uçağında seyahat sırasında aniden sancıları artan, doktor eşi ve kabin memurlarının yardımıyla havada doğum yapmak zorunda kalan Musuamba Mıchoukayembe ve Benel bebek hastaneden taburcu edildikten sonra ABD'ye hareket etti.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) -TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Kinshasa-Libreville-İstanbul tarifeli uçağında seyahat sırasında aniden sancıları artan, doktor eşi ve kabin memurlarının yardımıyla havada doğum yapmak zorunda kalan Musuamba Mıchoukayembe ve Benel bebek hastaneden taburcu edildikten sonra ABD'ye hareket etti.

Hastanede sağlık kontrollerinden geçen anne Musuamba Mıchoukayembe ve Benel bebek bugün taburcu edilerek Turkish Ground Services (TGS) personeli eşliğinde THY ait uçakla ABD'nin San Francisco kentine oradan da Dallas'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Buradaki bilet işlemlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan baba Kayoka Renemukadi, “Ben doktorum, uçakta doğumunu gerçekleştirdik. Biz transit olarak ABD'ye gidecektik. Herkese teşekkür ederim" dedi.

EŞİ VE KABİN MEMURLARI DOĞUMU GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları uçağında meydana gelen olayda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'dan hareket eden uçakta bulunan Musuamba Mıchoukayembe'nin (21) kalkıştan yaklaşık 3 saat sonra, Nijer hava sahası üzerinde doğum sancıları başlamıştı. Sancı başladığı sırada uçağın arka bölümünde bulunan tuvalete giden yolcuya ilk müdahaleyi doktor eşi Kayoka Renemukadi yapmıştı. Uçağa binmeden görevlilere hamile olduğunu bildirdiği öğrenilen yolcu, doktor eşi ve kabin ekibinin yardımıyla doğumu gerçekleştirmişti. Durumu iyi olan anne ve bebek Yeşilköy'de bir hastaneye kaldırılmıştı.

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