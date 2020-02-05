Uçakta doğum yaptı! Doktor o anları anlattı: Film gibiydi

Katar’ın başkenti Doha’dan, Tayland’ın başkenti Bangkok’a sefer yapan Katar Havayolları’na ait yolcu uçağında bir hamile kadının sancısı başladı.
Kabin görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine kaptan pilot, uçakta doktor olup olmadığını sordu.
"FİLM GİBİ"
50 yaşındaki kulak burun boğaz uzmanı doktor Alyona Zelenina, doktor olduğunu belirterek hamile kadının doğum yapmasını sağladı.
Zelenina, yaşadığı olayı "Film gibi" diyerek tarif etti.
Seyir halindeki uçakta doğum yaptı! Doktor 'film gibiydi' dedi
Yerel medyaya konuşan Zelenina, uçakta doğum için eldiven, ilk yardım çantası ve benzeri tıbbi malzemelerin bulunduğunu belirtti.
"DOĞUM YAPAN KADIN ELLERİMİ ÖPTÜ"
Kabin görevlilerine direktif verdiğini belirten Ukrayna vatandaşı Zelenina, uçakta Arapça ve Ukraynaca bilen yolcuların tercüman olarak görev yaptığını söyledi.
Zelenina, 23 yaşındaki annenin, bebeğin doğumundan sonra kendisine sarıldığını ve ellerini öptüğünü söyledi.
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