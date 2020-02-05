Uçakta doğum yaptı! Doktor o anları anlattı: Film gibiydi

Zelenina, yaşadığı olayı "Film gibi" diyerek tarif etti.

50 yaşındaki kulak burun boğaz uzmanı doktor Alyona Zelenina, doktor olduğunu belirterek hamile kadının doğum yapmasını sağladı.

Kabin görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine kaptan pilot, uçakta doktor olup olmadığını sordu.

Katar’ın başkenti Doha’dan, Tayland’ın başkenti Bangkok’a sefer yapan Katar Havayolları’na ait yolcu uçağında bir hamile kadının sancısı başladı.

Yerel medyaya konuşan Zelenina, uçakta doğum için eldiven, ilk yardım çantası ve benzeri tıbbi malzemelerin bulunduğunu belirtti.

"DOĞUM YAPAN KADIN ELLERİMİ ÖPTÜ"

Kabin görevlilerine direktif verdiğini belirten Ukrayna vatandaşı Zelenina, uçakta Arapça ve Ukraynaca bilen yolcuların tercüman olarak görev yaptığını söyledi.