Uçakta ‘FETÖ’cüyüm” diye bağıran kadının ceza ehliyeti tespit edilecek

Kıbrıs’a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan bir uçakta ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırarak olay çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan Nikar Deliormanlı, 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, olay günü olanları hatırlamadığını söyledi. Mahkeme, sanığın ceza ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine hükmetti.

18 Aralık’ta Kıbrıs’a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta “Ben FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım. Havalimanında 5 tane bomba var” diye bağırarak olay çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan Nikar Deliormanlı’nın(57) “cebir ve tehdit kullanarak hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nikar Deliormanlı cezaevinden getilirken, avukatı Merve Türkmen Kaplan da salonda hazır bulundu.

“Olayların hiçbirini hatırlamıyorum”

Duruşmada savunma yapan sanık, “Olay tarihinde ben uçakta yolcu olarak bulunuyordum. Ben zaten depresif ilaçlar kullanıyordum. Arkada oturan yolcular beni kıyafetimle yargıladılar. ‘Sen FETÖ’cüsün’ dediler. Ben FETÖ’cü müyüm? Her gördüğünüzü FETÖ’cü mü zannediyorsunuz? dedim. Bu şekilde üzerime gelindikten sonra ilaç kullandığım için başka ne söylediğimi hatırlamıyorum. Bayılmıştım, o anda olayların farkında değildim. O şekilde konuşmalarımdan da haberim yok. Sadece kendimi korumaya geçtim. Benim bipolar hastalığım var. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüm, 22 gün yattım. Olayların hiçbirini hatırlamıyorum. Ben çocuğumun yanına gidiyordum. Bir anne çocuğunun yanına giderken böyle davranmaz. Doktorun yazdığı ilaçları ailem kullandığımı sanıyordu ancak ben suç tarihinde hiçbirini kullanmamıştım” dedi.

Mahkeme hakiminin, “‘Canlı bombayım’ demişsin” söylemi üzerine ise, “Hatırlamıyorum. Zaten uçakta rahatsızlandığımı hostes biliyordu ancak müdahale etmedi. Orada baygın düştüğümü ve kemerimi bağladıklarını hatırlıyorum” diyerek suçsuz olduğunu söyledi.