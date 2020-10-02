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Uçakta ‘FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım’ diye bağıran kadın hakkında karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 12:11 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kalkış hazırlıkları yapan bir uçakta ’Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırarak olay çıkaran Nikar Deliormanlı’nın yargılandığı dava karara bağlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kalkış hazırlıkları yapan bir uçakta ’Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırarak olay çıkaran Nikar Deliormanlı’nın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 18 Aralık 2019 tarihinde Kıbrıs’a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta "Ben FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağırarak olay çıkardığı gerekçesiyle Nikar Deliormanlı’nın(57) yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Nikar Deliormanlı katılmazken, avukatı Özge Yıldız salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, Adli Tıp Kurumu’ndan sanığın ceza sorumluluğunun olmadığına dair raporun dosyaya girdiğini tutanağa geçirdi. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, “Ceza verilmesine yer olmadığına dair rapor doğrultusunda karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.
Sanık hazır bulunmadığından son sözü sorulan sanık avukatı Yıldız, sanığın cezai sorumluluğu bulunmadığından hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini istedi.
Mahkemeden “ceza verilmesine yer yok” kararı
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın ‘Hava Ulaşım Araçlarını Kaçırma veya Alıkoyma’ suçunu işlediği sabit görülmüşse de, Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda, sanığın ceza ehliyetinin olmadığının anlaşıldığından sanık Nikar Delirormanlı hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
Öte yandan, sanık hakkında koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirine hükmedilmesine, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına karar verildi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede, Nikar Deliormanlı’nın 18 Aralık 2019 tarihinde 06.45 kalkış saatli Sabiha Gökçen- Ercan Havalimanı seferini yapacak olan Pegasus Havayolları’na ait uçakta bulunduğu sırada, 144 yolcu kalkış için beklerken oturduğu koltuktan ayağı kalkarak bağırmaya başladığı anlatıldı. Sanığın, "Ben FETÖ’cüyüm. Canlı bomba şimdi. Ben FETÖ’cüyüm, FETÖ’cü, FETÖ’yü istiyorum" şeklinde cümleler sarf ettiği belirtildi. Yolcuların tepki göstermesi üzerine sanığın eylemlerine ısrar ettiği, bu eylemleriyle uçak içerisinde korku ve paniğe neden olduğu ve uçağın hareket etmesini engellediği kaydedildi.
Deliormanlı’nın, "cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Olayın ardından tutuklanan Deliormanlı, davanın 27 Şubat 2020 tarihli celsesinde tahliye edilmişti.

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