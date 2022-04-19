Uçakta inanılmaz anlar! Kapı bir anda açıldı, 20 dakika böyle uçtular

Brezilya'nın en batısındaki Acre eyaletine bağlı Jordao'dan, Acre'nin başkenti Rio Branco'ya giden uçuşta, uçağın kapısı açıldıktan sonra tırabzan motorun pervanesine çarptı. Şok edici görüntülerde iki yolcunun açık kalan kapıyı sıkıca tuttuğu görülüyor. Yolcuların, uçak inene kadar kapıyı tutmaya devam ettikleri bildirildi.

MYNET – DIŞ HABER



Yerel medya kuruluşları tarafından hızla paylaşılan görüntülerde yolcular, uçaktaki tehlikeye rağmen, oldukça sakin görünüyor. İnanılmaz şekilde uçakta hiçbir yaralanma bildirilmedi.

İsmi açıklanmayan yolculardan birine göre, destek kablolarından biri kırıldıktan sonra kapı açıldı. Başka bir yolcunun kalktığını ve görüntülerde görüldüğü gibi bir adamla birlikte bir araya geldiklerini ve kapıyı kapalı tuttuklarını söylediler.

20 DAKİKA BOYUNCA TUTTULAR

Rio Branco Aerotaxi tarafından gerçekleştirildiği bildirilen uçuş, saat 14.30'da iniş yapmadan önce Jordao'dan 12.30'da kalkmıştı. Bildirildiğine göre kapıyı 20 dakika boyunca tuttular, pilot kapının tırabzanı pervaneye çarptıktan sonra sol motoru kapattı.



