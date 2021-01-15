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Uçakta koronavirüs paniği! İngiltere-Katar seferini yapan uçak Şanlıurfa’ya acil iniş yaptı

15.01.2021 20:00 | Son Güncelleme:
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Uçakta koronavirüs paniği! İngiltere-Katar seferini yapan uçak Şanlıurfa’ya acil iniş yaptı

İngiltere’nin başkenti Londra’dan Katar’ın başkenti Doha’ya giden uçak bir yolcunun aniden rahatsızlanması sonucu Şanlıurfa’ya acil iniş yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yolcunun korona virüse yakalandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, İngiltere’nin başkenti Londra’dan Katar’ın başkenti Doha’ya giden Katar Havayollarına ait Boeing 787 model uçak, yolculardan birinin aniden rahatsızlanması sonucu öğleden sonra Şanlıurfa Gap Havalimanı'na acil iniş yaptı. Koronavirüs şüphesi bulunan yolcunun ilk müdahalesi uçakta yapıldı.

YOLCUNUN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Gümrük ve pasaport işlemleri yapılan yolcu, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçak gerekli işlemlerin ardından akşam saatlerinde Gap Havalimanı'ndan havalanarak yoluna devam ederken yapılan kontrol ve testlerde yolcunun koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

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Yolcu, hastanede karantinaya alınırken uçakla irtibata geçen Türk yetkililer, yolcuda koronavirüs tespit edildiğini iletti. (İHA)

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