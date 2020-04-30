Uçakta öksürmek koronavirüsü tüm kabine yayıyor

Görsel canlandırmada, uçakta bir kişinin öksürmesinin ardından ağızdan çıkan tükürük damlacıklarının ilk önce bir ‘duman’ bulutuna, daha sonra da uçağın içerisinde yayıldığı belirtildi.

ABD’nin Indiana eyaletindeki Purdue Üniversitesi tarafından 2014’te hazırlanan görsel canlandırmada, koronavirüs patojenlerinin (hastalığa neden olan organizma) beklenenden çok daha uzağa seyrettiği görüntülendi. Purdue Üniversitesi tarafından 2014’te hazırlanan görsel canlandırmaya göre, öksüren kişinin çevresindeki 10 kişi, yakınlıklarından dolayı en fazla risk altında. Görsel canlandırma, hava yoluyla bulaşan virüsleri yansıtıyor, ancak bilim insanlarının SARS-CoV-2'nin bu kategoriye girdiğinden tam olarak emin olmadığı ifade ediliyor.

ARAŞTIRMA 2014 YILINA AİT

Enfekte bir kişiden saçılan damlacıkların, klima yoluyla ofislerin, restoranların ve uçakların içerisinde yayıldığını gösteren bazı kanıtlar olduğu belirtilirken; Purdue Üvinersitesi’nin görsel canlandırması, tek bir öksürükten saçılan görünmez damlacıkların uçağın kabini boyunca nasıl yayılabileceğini gösterdi. Bilim insanlarının, uçaklarda bulaşıcı hastalığın yayılmasını inceleyerek uygun ve güvenli havalandırma sistemleri hakkında bilgi edinip verebilmek için 2014'te bu görsel canlandırmayı hazırladığı belirtiliyor.