Uçakta onlarca yolcunun bir anda burnu kanadı

Hindistan'ın Mumbai kentinden kalkan Jet Airways’a ait bir yolcu uçağında yaşanan korku dolu anlar görüntülendi. Yolcular bir anda kulak ağrısı hissetmeye başladı ve bazı yolcuların burnu kanadı.

Yaşanan bu olay sonrasında 166 yolcu ve 5 kabin ekibinin olduğu uçak, geri döndü. Uçakta yaşanan basınç kaybı nedeniyle yaklaşık 30 yolcunun burnunun kanadığı ve daha sonra yolcuların sağlık durumunun normale döndüğü açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

