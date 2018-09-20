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Uçakta onlarca yolcunun bir anda burnu kanadı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.09.2018 10:22 | Son Güncelleme

Hindistan'dan kalkan bir uçak, onlarca yolcusunun burnu kanamaya başlayınca iniş yapmak zorunda kaldı. Korku dolu anlar bir yolcu tarafından görüntülendi.

Hindistan'ın Mumbai kentinden kalkan Jet Airways’a ait bir yolcu uçağında yaşanan korku dolu anlar görüntülendi. Yolcular bir anda kulak ağrısı hissetmeye başladı ve bazı yolcuların burnu kanadı.

Yaşanan bu olay sonrasında 166 yolcu ve 5 kabin ekibinin olduğu uçak, geri döndü. Uçakta yaşanan basınç kaybı nedeniyle yaklaşık 30 yolcunun burnunun kanadığı ve daha sonra yolcuların sağlık durumunun normale döndüğü açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan uçak basınç kaybı burun kanaması

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