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Uçakta panik anları! 'Yolcumuz kusuyor'

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 12:18 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları’nın Paris-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağında bir yolcunun iniş sırasında rahatsızlanması üzerine pilot, Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne, “Az önce bir yolcumuz rahatsızlandı. Kusuyor, tuvaleti kullanma durumu olduğu için inişi iptal etme durumumuz olabilir” anonsunda bulundu.

Uçakta panik anları! 'Yolcumuz kusuyor'

Paris Charles De Gaulle Havalimanı’ndan dün havalanan Türk Hava Yolları’nın TK1820 sefer sayılı İstanbul uçağında bir yolcu uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişine kısa bir süre kala rahatsızlandı.

Kusmaya başlayan yolcu ile ilgili kabin görevlileri kokpit ekibine haber vermesi üzerine pilot, Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne inişi iptal etme durumu olabileceği bilgisini verdi.

Hava trafik kontrolörüne Boeing 737-800 tipi uçağın pilotu, “Efendim az önce bir yolcumuz rahatsızlandı. Kusuyor, tuvaleti kullanma durumu olduğu için inişi iptal etme dururumuz olabilir. Tuvalete girdi. Muhtemelen pas geçme olabilir malumat” anonsu yaptı.

İnişe 5 dakika kala yapılan anons sonrası THY uçağı pas geçmeden saat 16:55’de iniş yaparken rahatsızlanan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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