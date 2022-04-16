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Uçakta panik anları! Yolcunun telefonu bir anda alev aldı

16.04.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

IndiGo havayollarının Dibrugarh-Delhi uçuşunda büyük panik yaşandı. Bir yolcunun akıllı telefonu aniden alev alınca uçaktakiler dehşete kapıldı. Şirket, yaşanan olay hakkında açıklamada bulundu.

Uçakta panik anları! Yolcunun telefonu bir anda alev aldı

Akıllı telefonlar, özellikle de akıllı telefon bataryaları büyük bir yangına davetiye çıkartabiliyorlar. Bir anda alev alan akıllı telefonların yüzlerce, belki de yüzlerce örneği haberlere yansıdı. Ancak bir akıllı telefonun alev almasından daha korkutucu olan ise şu; o telefonun uçakta alev alması. Dibrugarh-Delhi uçuşunda yaşanan ise tam olarak buydu.

AKILLI TELEFON UÇAKTA ALEV ALDI! BÜYÜK PANİK

The Economic Times'ın haberine göre; Hindistan'ın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) 14 Nisan'da IndiGo havayollarının 6E 2037 sefer sayılı Dibrugarh-Delhi uçuşunda bir yolcunun akıllı telefonunun havada alev aldığını açıkladı. Yetkililer, uçağın Dibrugarh'tan Delhi'ye gitmekte olduğunu ve bir kabin ekibi üyesinin bir yolcunun telefonundan kıvılcım ve duman çıktığını gördüğünü paylaştı.

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KABİN EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Yangının kabin ekibi tarafından yangın söndürücü kullanılarak söndürüldüğü aktarıldı. Uçağın Delhi havaalanına güvenli bir şekilde indiği söylenirken, bu olay nedeniyle herhangi bir yolcu veya kabin memurunun yaralanmadığı bilgisi verildi.

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HAVAYOLLARINDAN AÇIKLAMA

IndiGo havayolları ise yaptığı açıklamada, "Bu olay, Dibrugarh’dan Delhi’ye giden 6E 2037 sefer sayılı uçuş esnasında bir mobil cihaz pilinin anormal şekilde ısınması sebebiyle yaşandı. Mürettebat, tüm tehlikeli olayları yönetmek için eğitildi. Bu sayede durumu hızla yönettiler. Uçakta cihaz dışında herhangi bir yolcu veya eşyaya herhangi bir zarar gelmedi." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Hindistan
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