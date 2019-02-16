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Uçakta rahatsızlanan yolcuya Bakan Koca müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 18:16 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Dr.

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Ağrı'ya gidişi sırasında uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahala etti. Baş ağrısı ve göz kararması şikayeti bulunan yolcu, Bakan Koca'nın müdahalesinin ardından normale döndü..

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dizi ziyaret için Ağrı'ya giden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın bulunduğu uçakta yolculardan Mehmet Emin Çedrez, rahatsızlandı. Uçakta doktor olup olmadığı yönünde anons yapılması üzerine Bakan Koca, yoğun baş ağrısı ve göz kararması şikayeti bulunan Mehmet Emin Çedrez'in yanına geçerek, ilk müdahaleyi yaptı. Çedrez’i muayene eden, nabzını kontrol eden ve sorular soran Koca, yolcunun durumu düzelene kadar yanından ayrılmadı. Baş ağrısı ve uçaktaki basınç nedeniyle fenalaştığı anlaşılan yolcunun durumu daha sonra düzeldi.

Öte yandan uçak, sis nedeniyle Ağrı Havaalanı'nı pas geçmek zorunda kaldı. Uçak 1,5 saat havada kaldıktan sonra Erzurum Havaalanı'na iniş yaptı. Mehmet Emin Çedrez, uçak indiğinde ambulans talebinde bulunmadı.

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