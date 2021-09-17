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  4. Uçakta şoke eden görüntü! Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Uçakta şoke eden görüntü! Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

17.09.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrlanda'da uçakta bulunan bir çift, kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi. Başka bir yolcu ise o anları, telefonu ile çekip sosyal medyada paylaştı.

Uçakta şoke eden görüntü! Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

İrlanda Ryanair hava yollarına ait uçakta bir çift cinsel ilişkiye girdi. Uçakta bulunan başka bir yolcu, o anları telefonu ile çekip Twitter üzerinden paylaştı.

ÇİFTE BİR YAPTIRIM UYGUNLANMADI

Hava yolu şirketinin kurallarına göre, uçakta ilişkiye giren çiftlerin uçaktan indirilmesi gerekiyordu, ancak çifte herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Çiftin, kimseyi umursamadan ilişkiye girmesi diğer yolcuların tepkisine yol açtı.

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DİĞER YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada videoyu izleyen kullanıcılar da çiftin, aile ve çocukların yanında bu tür hareketlerde bulunmasının doğru olmadığını ve çift hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması gerektiğini söyledi. Çiftin, kim olduğu ve hangi seferde cinsel ilişkinin yaşandığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
İrlanda
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