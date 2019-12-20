Uçakta taşkınlık yapan kadın yolcunun tutukluluğuna itiraz

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gidecek uçakta taşkınlık yapan Nigar D'nin, tutuklanmasına itiraz edildi.

Şüpheli Nigar D'nin avukatı Faruk Lokman'ın Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunduğu dilekçede, müvekkilinin "hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklandığı hatırlatıldı.

Tutuklama kararı sonrasında Nigar D'nin, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğü belirtilen dilekçede, cezaevine girdikten sonra ruh ve sinir hastalığının olduğunun farkedildiği, cezaevi yönetimi ve doktorunun kararıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildiği ve burada gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Dilekçede, şüpheli Nigar D'nin rahatsızlığı nedeniyle fiilen ve hukuken kendi sorumluluğunu taşıyacak, medeni ve yasal haklarını kullanabilecek durumda olmadığı ifade edilerek, "Hali hazırda karıştığı olay nedeniyle savunmasının yapılması için avukatına dahi vekalet verecek akli melekelere sahip değildir. Bu nedenle tarafımızdan İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinden şüpheliye vasi olarak oğlu Berkant D'nin atanması talep edilmiştir." denildi.