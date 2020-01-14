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  4. Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kadının yargılanmasına başlandı

Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kadının yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:43 | Son Güncelleme

Mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gidecek uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kadının, "hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nikar Deliormanlı ile avukatı katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Deliormanlı, olay tarihinde uçakta yolcu olarak bulunduğunu belirterek, "Ben zaten depresif ilaçlar kullanıyordum. Arka taraftaki yolcular kıyafetimle beni yargıladılar. 'Sen FETÖcüsün' dediler. Ben kendilerine 'FETÖ'cü müyüm? dedim. 'Bu şekilde giyinmemi FETÖ'cü mü olarak karşılıyorsunuz?' dedim. Bu şekilde üzerime geldikleri için ilaç da kullandığım için başka ne söylediğimi hatırlamıyorum. Bayılmışım. O anda olayların hiç farkında değilim." dedi.

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 22 gün yatarak tedavi gördüğünü ileri süren sanık Deliormanlı, "Benim bipolar hastalığım var. Çocuğumun yanına gidiyordum. İnsan çocuğunun yanına giderken böyle şeylere karışmaz ki. Ailem ilaçlarımı kullandığımı sanıyordu. Ancak ben olay günü ilaçlarımı kullanmamıştım." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Merve Türkmen Kaplan da müvekkilinin savunmalarına katıldığını belirterek, "Olayın olduğu gün üniversitede okuyan oğlunun yanına gitmek istemiş. Müvekkilim ağır bipolar rahatsızlığı geçirmiştir. Öncelikle müvekkilimin cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılmasını, gözetim altına alınmasını talep ediyorum. Kamera kayıtları detaylı olarak incelenirse bahsettiği şeylerin gerçek olup olmadığı ve hayal ürünü olup olmadığı görülecektir. Bu nedenle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine yazı yazılarak, sanığın tedavi görüp görmediğine ilişkin evrakların incelenmek üzere istenmesine karar verdi.

Sanığın cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karan veren mahkeme, tutuklu olduğunun da bildirilerek randevu tarihinin erkene alınması hususunda iletişime geçilmesine hükmetti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Nikar Deliormanlı'nın 18 Aralık 2019'da 06.45 kalkış saatli Sabiha Gökçen-Ercan Havalimanı seferini yapacak 144 yolcunun bulunduğu uçakta korkutucu ifadelerle bağırıp paniğe neden olduğu anlatıldı.

Davranışlarıyla uçağın hareket etmesini engelleyen sanık Deliormanlı'nın kolluk güçlerince yakalanarak dışarı çıkarıldığı aktarılan iddianamede, savcılıkça alınan ifadesinde, uçakta rahatsızlandığını, kendisi hakkındaki dedikodular yüzünden sinirlendiğini, Kıbrıs'taki üniversite öğrencisi oğlunun yanına gittiğini ve yaptığı eylemleri reddettiğini söylediği belirtildi.

İddianamede sanığın, uçaktaki 144 yolcu arasında korku ve paniğe yol açtığı, uçağın kalkmasına engel olacak söylemlerde bulunarak alıkoyduğu, bu şekilde "cebir tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçunu işlediği anlatılarak, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı taşkınlık uçak

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