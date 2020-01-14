Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kadının yargılanmasına başlandı

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gidecek uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kadının, "hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nikar Deliormanlı ile avukatı katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Deliormanlı, olay tarihinde uçakta yolcu olarak bulunduğunu belirterek, "Ben zaten depresif ilaçlar kullanıyordum. Arka taraftaki yolcular kıyafetimle beni yargıladılar. 'Sen FETÖcüsün' dediler. Ben kendilerine 'FETÖ'cü müyüm? dedim. 'Bu şekilde giyinmemi FETÖ'cü mü olarak karşılıyorsunuz?' dedim. Bu şekilde üzerime geldikleri için ilaç da kullandığım için başka ne söylediğimi hatırlamıyorum. Bayılmışım. O anda olayların hiç farkında değilim." dedi.

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 22 gün yatarak tedavi gördüğünü ileri süren sanık Deliormanlı, "Benim bipolar hastalığım var. Çocuğumun yanına gidiyordum. İnsan çocuğunun yanına giderken böyle şeylere karışmaz ki. Ailem ilaçlarımı kullandığımı sanıyordu. Ancak ben olay günü ilaçlarımı kullanmamıştım." ifadelerini kullandı.