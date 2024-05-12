Uçaktaki rezalet böyle kaydedildi! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler...

British Airways'in tarifeli bir uçağından skandal görüntüler ortaya çıktı. Kimseye aldırış etmeyen genç çift, uçakta cinsel ilişkiye girdi.
Üzerine battaniye örten ve garip hareketler yapan genç çiftin 15-20 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiği öğrenildi.
Bir görgü tanığının aktardıklarına göre uçakta çok sayıda çocuk vardı. Görgü tanığı verdiği ifadede, "Uçakta kardeşimle konuşurken onların birbirleriyle garip hareketler içerisinde olduğunu fark ettim. Çok rahatsız ediciydi, yaklaşık 15-20 dakika boyunca buna devam ettiler" ifadelerini kullandı.
Görgü tanığı ayrıca "Uçakta çok sayıda çocuk vardı ve etrafta koşturuyorlardı, onları görebilirlerdi. Hostes uçağın inişe geçtiğini söyleyerek kemerlerini takmalarını isteyince adam açık açık fermuarını çekti ve toparlandı" dedi.
Bu konunun İngiliz medyasında yer almasından sonra British Airways sözcüsü ise haberlerle ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kabin ekibimize bu konuda bir uyarı gelmedi. Eğer bir uyarı gelmiş olsaydı buna uygun olarak hareket ederlerdi" denildi.