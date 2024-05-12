Uçaktaki rezalet böyle kaydedildi! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler...

British Airways'in tarifeli bir uçağından skandal görüntüler ortaya çıktı. Kimseye aldırış etmeyen genç çift, uçakta cinsel ilişkiye girdi.

UÇAKTA REZALET!

Üzerine battaniye örten ve garip hareketler yapan genç çiftin 15-20 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiği öğrenildi.

Bir görgü tanığının aktardıklarına göre uçakta çok sayıda çocuk vardı. Görgü tanığı verdiği ifadede, "Uçakta kardeşimle konuşurken onların birbirleriyle garip hareketler içerisinde olduğunu fark ettim. Çok rahatsız ediciydi, yaklaşık 15-20 dakika boyunca buna devam ettiler" ifadelerini kullandı.

HOSTESİN KEMER UYARISI GENÇ ÇİFTİN TOPARLANMASINA YOL AÇTI

Görgü tanığı ayrıca "Uçakta çok sayıda çocuk vardı ve etrafta koşturuyorlardı, onları görebilirlerdi. Hostes uçağın inişe geçtiğini söyleyerek kemerlerini takmalarını isteyince adam açık açık fermuarını çekti ve toparlandı" dedi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Bu konunun İngiliz medyasında yer almasından sonra British Airways sözcüsü ise haberlerle ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kabin ekibimize bu konuda bir uyarı gelmedi. Eğer bir uyarı gelmiş olsaydı buna uygun olarak hareket ederlerdi" denildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





