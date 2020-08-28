Uçaktaki yolcunun koronavirüs olduğu ortaya çıkınca olanlar oldu

Londra Stansted Havaalanı'ndan İtalya Pisa’ya uçacak olan uçakta koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen binen yolcu yüzünden hareketli anlar yaşandı. Uçağın kalkışından dakikalar öncesinde ortaya çıkan durum yüzünden sağlık görevlileri uçağı karantina altına aldı.

Yetkililer kişiyi tespit etmek için tek tek yolcuların kimliklerini kontrol etti. O anlar uçakta yer alan başka bir yolcu tarafından Twitter’da paylaşıldı. Olayı Twitter’da paylaşan Fionn Murphy adlı kişi, sorumsuz yolcuyu “Herkesi riske atıyor. Hepimiz Pisa'yı enfekte ediyor olabilirdik. Uçak geri kalkmaya hazırdı ve aniden durdu." diyerek şikâyet etti.

Ryanair havayolu şirketi olayla ilgili bir açıklama yayınladı. 26 Ağustos Çarşamba günü Londra Stansted'den Pisa'ya giden bir uçağa binen bir yolcu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirten bir kısa mesaj bildirimini almasına rağmen bunu saklayarak uçağa giriş yaptı. Olay fark edilince yerel halk sağlığı yetkilileri tarafından uçaktan alınarak Stansted Havaalanı izolasyon alanına götürüldü. Bu yolcu ve arkadaşı Ryanair sağlık yönetmeliklerine tam olarak uyduğundan, ikisi de Stansted Havaalanında her zaman maske takıyorlardı ve çok kısa bir süre için (10 dakikadan az) kalkıştan önce uçağa oturmuşlardı, Diğer yolculara veya mürettebat üyelerine Covid-19 bulaşma riski çok azdı. Uçak, boş koltukların ve baş üstü kabinlerin dezenfekte edilmesi için 1 saat 20 dakikalık bir gecikmenin ardından Pisa'ya hareket etti. Ryanair firması olarak, bu kısa gecikme için tüm yolculardan özür dileriz."

Ryanair firmasının uçuşu yapması birçok kişi tarafından sorumsuzluk olarak adlandırıldı.



